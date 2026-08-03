Μιλέι κατά Σάντσεθ: Τον κατηγορεί χωρίς στοιχεία ότι «εθνικοποιεί μετανάστες για να εξασφαλίσει ψήφους»

Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ότι αξιοποιεί την άφιξη μεταναστών για να τους χορηγήσει την ισπανική υπηκοότητα και να εξασφαλίσει την ψήφο τους. Δεν παρουσίασε, ωστόσο, κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξή του στο αργεντίνικο τηλεοπτικό δίκτυο LN+, όταν ρωτήθηκε για την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για να τους εθνικοποιήσει και να τους βάλει να τον ψηφίσουν, προκειμένου να διαιωνίσει την τυραννία του», υποστήριξε ο Αργεντινός πρόεδρος, σύμφωνα με τη La Nación.

Δεκάδες χιλιάδες πέρασαν στη Θέουτα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν την περασμένη εβδομάδα από το Μαρόκο στη Θέουτα, προκαλώντας πρωτοφανή πίεση στις ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με τη Μαδρίτη, σχεδόν όλοι όσοι εισήλθαν παράτυπα στον ισπανικό θύλακα επέστρεψαν ή οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει αντικρουόμενος. Οι ισπανικές αρχές έκαναν λόγο για 72 νεκρούς, ενώ η Ραμπάτ ανέφερε 11 θανάτους.

Οι δραματικές εικόνες από τη Θέουτα προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ευρώπη και διεθνώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Χαβιέρ Μιλέι, χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά τις μεταναστευτικές ροές «εισβολή».

«Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία, η χώρα μας θα υποστεί εισβολή που θα κάνει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία να μοιάζει παιχνιδάκι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Παράλληλα, πολιτικοί της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς επικαλέστηκαν τα γεγονότα στη Θέουτα για να υπερασπιστούν την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και να επικρίνουν την κυβέρνηση Σάντσεθ.

Το διάταγμα για τους «εχθρικούς» αλλοδαπούς

Οι δηλώσεις του Χαβιέρ Μιλέι έγιναν λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση διατάγματος της κυβέρνησής του, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στην Αργεντινή ή τη δυνατότητα απέλασης αλλοδαπών που χαρακτηρίζονται «εχθρικοί» απέναντι στη χώρα ή στους πολίτες της.

Το μέτρο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επικριτές του εκφράζουν ανησυχίες για τον ασαφή ορισμό του όρου «εχθρικός» και για το ενδεχόμενο αυθαίρετης εφαρμογής του.