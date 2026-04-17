Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή με τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών καθώς μεγαλώνει η αισιοδοξία για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε και πάλι την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

“Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν”, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Σημείωσε επίσης ότι αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως να πάει και ο ίδιος εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος “μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα”.

Στο μεταξύ πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει στην υπογραφή συμφωνίας.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει μικρές απώλειες 0,1% στις 616,34 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,1% στις 24.178,92 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,2% στις 8.2793,57 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,1% στις 10.578,36 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,1%.