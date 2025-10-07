Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές, την Τρίτη, καθώς οι απώλειες στις μετοχές των βιομηχανικών και των υγειονομικών εταιρειών αντιστάθμισαν τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών του τομέα της ενέργειας και των πολυτελών αγαθών, αλλά και με φόντο την πολιτική αναταραχή λόγω της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία της Γαλλίας.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,05% στις 569,97 μονάδες. Οι γαλλικές μετοχές παρέμειναν σταθερές μετά την απότομη πτώση της Δευτέρας.

Όσον αφορά τους επιμέρους εγχώριους δείκτες, στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,12% στις 9.490,15 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει οριακά κέρδη 0,05 στις 7.976,07μονάδες και στη Φρανκφούρτη ο DAX προσθέτει 0,09% στις 24.419,15 μονάδες.

Στην περιφέρεια του νότου, ο ιταλικός FTSE MIBκινείται πτωτικά κατά 0,33% στις 43.002,84 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,07% στις 15.561,67 μονάδες.

Οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών υγειονομικής περίθαλψης σημείωσαν πτώση 0,6%, με τη γερμανική Bayer και τη δανική Novo Nordisk να σημειώνουν πτώση περίπου 2% η καθεμία.

Οι κορυφαίες εταιρείες άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Rheinmetall και BAE Systems, σημείωσαν πτώση περίπου 1% η καθεμία, οδηγώντας τον κύριο δείκτη σε πτώση.

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου σημείωσε άνοδο 1,9% με την Shell, αφού η μεγάλη εταιρεία ενέργειας ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου και καλύτερα αποτελέσματα στις συναλλαγές φυσικού αερίου για το τρίτο τρίμηνο.

Η B&M υποχώρησε περίπου 15%, αφού η αλυσίδα καταστημάτων εκπτωτικών τιμών προέβλεψε “βουτιά” 28% στα βασικά κέρδη του α’ εξαμήνου και μείωση των ετήσιων κερδών.