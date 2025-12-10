Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω επιφυλακτικότητας λίγο πριν τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια της και ενώ την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι αγορές παραμένουν προσηλωμένες στη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed η οποία ξεκίνησε σήμερα. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να κόψει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, αλλά η προσοχή θα στραφεί στο guidance που θα δώσει η τράπεζα για τις κινήσεις της το επόμενο έτος.

Την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει εξάλλου η ΕΚΤ με τους αναλυτές να αποκλείουν πλέον τη συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης μετά τις δηλώσεις του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ ότι η επόμενη κίνηση ενδεχομένως να είναι αύξηση των επιτοκίων.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχασε 0,1% στις 577,77 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,5% και έκλεισε στις 24.172,29 μονάδες, ο γαλλικός CAC-40 υποχώρησε σε ποσοστό 0,7% στις 8.052,51 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε οριακές απώλειες και έκλεισε στις 9.642,01 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κέρδισε 0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε 0,1%.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις η EssilorLuxottica, κατασκευάστρια των Ray-Ban, κατρακύλησε 5,6% μετά την ανακοίνωση της Google ότι θα παρουσιάσει γυαλιά με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης το 2026 σε συνεργασία με την αμερικανική Warby Parker.

Ο αμυντικός κλάδος άντλησε ώθηση από δημοσίευμα του Bloomberg ότι το γερμανικό κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει αμυντικές συμβάσεις αξίας 52 δισ. ευρώ την επόμενη εβδομάδα. Η Rheinmetall και η Hensoldt κέρδισαν 3,9% και 7,1% αντίστοιχα.