Μικρές αλλαγές που βοηθούν τον σκύλο μας να ζήσει μια πραγματικά καλή ζωή

Οι σκύλοι αποτελούν εδώ και χιλιάδες χρόνια πολύτιμους συντρόφους για τον άνθρωπο. Ζουν μαζί μας, εργάζονται δίπλα μας, μας προσφέρουν συντροφιά και σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν ώστε να παραμένουμε ασφαλείς και υγιείς.

Την ίδια στιγμή όμως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετούν τις δικές μας ανάγκες, αλλά ότι είναι ζώα με τις δικές τους ανάγκες και προτιμήσεις.

Η επιστήμη που μελετά την ευζωία των σκύλων είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται διαρκώς. ‘Ετσι η σύγχρονη έρευνα μας βοηθά να δούμε την καθημερινότητά τους λίγο διαφορετικά, και να προχωρήσουμε σε μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη ζωή τους σημαντικά καλύτερη.

Αφήστε τον σκύλο να εξερευνήσει τον κόσμο με τη μύτη του

Για εμάς, μια βόλτα με τον σκύλο είναι συχνά ένας τρόπος να κινηθούμε, να γυμναστούμε ή απλώς να βγούμε από το σπίτι. Για έναν σκύλο όμως, η βόλτα είναι κάτι πολύ περισσότερο.

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους σε μεγάλο βαθμό μέσω της όσφρησης. Κάθε δέντρο, κολόνα ή κομμάτι πεζοδρομίου μπορεί να περιέχει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Ποιος πέρασε από εκεί; Πριν πόση ώρα; Υπήρχε άλλος σκύλος; Τι συνέβη στον συγκεκριμένο χώρο;

Γι’ αυτό, όταν ο σκύλος σταματά επίμονα για να μυρίσει ένα σημείο, δεν σημαίνει ότι “καθυστερεί” τη βόλτα. Στην πραγματικότητα, εξερευνά και επεξεργάζεται τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Το να του δίνουμε χρόνο να μυρίσει μπορεί να κάνει τη βόλτα πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική για εκείνον.

Δώστε στον σκύλο σας μικρές ελευθερίες μέσα στην ημέρα

Ένα από τα σημαντικά θέματα στη σύγχρονη επιστήμη της ευζωίας των ζώων είναι η δυνατότητα του ζώου να έχει κάποιον έλεγχο στη ζωή του. Η αίσθηση ότι μπορούμε να επιλέγουμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε ή πότε θα απομακρυνθούμε από κάτι που μας ενοχλεί είναι σημαντική για εμάς.

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να ισχύει και για τους σκύλους. Δεν χρειάζεται να τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε να καταργήσουμε τα όρια. Μπορούμε όμως να τους προσφέρουμε μικρές, καθημερινές επιλογές. Για παράδειγμα, μπορούμε να τους αφήσουμε να επιλέξουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε στη βόλτα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θέλουν να ξεκουραστούν μέσα ή έξω ή να δοκιμάσουμε μαζί τους μερικά διαφορετικά παιχνίδια και να τους αφήσουμε να επιλέξουν ποιο προτιμούν.

Ακόμη και ένα άνετο καλαθάκι σε ένα ήσυχο σημείο του σπιτιού, όπου πέφτει ο ήλιος, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική επιλογή για έναν σκύλο που θέλει να χαλαρώσει.

Σεβαστείτε την προσωπικότητά του

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε είναι να θεωρούμε ότι όλοι οι σκύλοι μιας φυλής έχουν περίπου την ίδια προσωπικότητα. Η φυλή μπορεί να επηρεάζει ορισμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, όμως κάθε σκύλος είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας.

Ένας σκύλος μπορεί να λατρεύει το πάρκο, να τρέχει με άλλα σκυλιά και να αναζητά συνεχώς νέες εμπειρίες. Ένας άλλος μπορεί να προτιμά μια ήρεμη βόλτα, λίγο παιχνίδι και πολλές ώρες χαλάρωσης δίπλα στον άνθρωπό του.

Ακόμη και σκύλοι της ίδιας φυλής, που μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι, μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές προτιμήσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον δικό μας σκύλο να παρατηρούμε τι του αρέσει πραγματικά και να σεβόμαστε τα όριά του, αντί να προσπαθούμε να τον προσαρμόσουμε σε μια εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας.

Κατανοήστε τα όριά του

Το ότι ένας σκύλος ζει μαζί μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητά μας. Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι χρειάζονται στιγμές ησυχίας και έναν χώρο στον οποίο μπορούν να απομακρύνονται όταν αισθάνονται ότι έχουν κουραστεί ή πιεστεί.

Όταν έχουμε επισκέπτες στο σπίτι, για παράδειγμα, ένας σκύλος μπορεί να ενθουσιάζεται και να αναζητά την παρέα τους, ενώ ένας άλλος μπορεί να αισθάνεται άβολα από τον θόρυβο και την πολυκοσμία. Ένα ήσυχο δωμάτιο ή ένα ασφαλές σημείο όπου μπορεί να αποσυρθεί χωρίς να τον ακολουθούν ή να τον πιέζουν για χάδια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Το ίδιο ισχύει και για τη σωματική επαφή. Αντί να θεωρούμε δεδομένο ότι ο σκύλος μας θέλει να τον αγκαλιάσουμε ή να τον χαϊδέψουμε, μπορούμε να του δώσουμε την ευκαιρία να μας πλησιάσει εκείνος. Όταν επιλέγει να απομακρυνθεί, είναι καλό να σεβόμαστε αυτή την επιλογή, ιδιαίτερα εάν στο σπίτι μας ζούν και μικρά παιδιά.

Δώστε του ελευθερία σε μέρη που επιτρέπεται

Η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική υγεία των σκύλων. Όταν ένας σκύλος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα, σε έναν κατάλληλο και ασφαλή χώρο, μπορεί να εξερευνήσει μεγαλύτερη έκταση, να τρέξει και να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα.

Φυσικά, η ελευθερία χωρίς λουρί δεν είναι νόμιμη ούτε ασφαλής παντού. Οι δρόμοι, οι πολυσύχναστες περιοχές και οι χώροι όπου υπάρχουν κίνδυνοι για τον ίδιο τον σκύλο ή για άλλους ανθρώπους και ζώα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Για αυτό το λόγο είναι ωφέλιμο για τον σκύλο μας να αναζητήσουμε ασφαλείς περιφραγμένους χώρους αλλά και περιοχές όπου επιτρέπεται η ελεύθερη κίνησή του, ώστε να τον εκτονώσουμε με φυσικό τρόπο.

Είναι επίσης απαραίτητο να έχουμε εκπαιδεύσει τον σκύλο μας να μπορεί να επιστρέψει σε εμάς τη στιγμή που θα τον καλέσουμε, ώστε να αποφύγουμε πιθανούς κινδύνους και απρόοπτες καταστάσεις.

Είναι μερικές κινήσεις που, χωρίς αμφιβολία, δείχνουν ότι ο σκύλος μάς εμπιστεύεται. Δείτε ποιες είναι αυτές.

Ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της επιστήμης της ευζωίας των ζώων είναι ότι η καλή ζωή δεν αφορά μόνο το να παρέχουμε τροφή, νερό, στέγη και κτηνιατρική φροντίδα. Αυτά είναι απαραίτητα, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους.

Ένας σκύλος χρειάζεται επίσης ευκαιρίες να εξερευνά, να κινείται, να ξεκουράζεται, να επιλέγει, να αποφεύγει καταστάσεις που τον αγχώνουν και να εκφράζει τις φυσικές του συμπεριφορές.

Όσο περισσότερο προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κόσμο μέσα από τις δικές του αισθήσεις και ανάγκες, τόσο περισσότερο αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μαζί του.