Μικρά μυστικά ώστε να γίνετε το αγαπημένο άτομο της γάτας σας

Το ν γίνετε το αγαπημένο άτομο της γάτας σας δεν έχει να κάνει με το να την κακομαθαίνετε ή να της επιβάλλεστε, αλλά βασίζεται στην κατανόηση, τον σεβασμό και τη σταθερότητα.

Μπορεί τα αγαπημένα μας αιλουροειδή να μην εκφράζουν την αγάπη τους με τον ίδιο ενθουσιασμό που το κάνουν οι σκύλοι, όμως όταν σας επιλέξουν ως “δικό τους άνθρωπο”, ο δεσμός που δημιουργείται είναι μοναδικός.

Ακολουθούν μικρά αλλά ουσιαστικά μυστικά που μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη γάτα σας και να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σχέση σας ξεχωριστή.

Σεβαστείτε την ανεξαρτησία της

Η γάτα δεν είναι ζώο που υπακούει τυφλά. Έχει έντονη προσωπικότητα και ανάγκη για αυτονομία. Αν την πιέζετε για χάδια όταν δεν το θέλει ή τη σηκώνετε συνεχώς για αγκαλιές, το πιθανότερο είναι να απομακρυνθεί. Παρατηρήστε τη γλώσσα του σώματός της και σεβαστείτε τα όριά της. Έτσι της δείχνετε πως η παρουσία σας είναι ασφαλής.

Οι γάτες επικοινωνούν διακριτικά. Ένα αργό, ήρεμο ανοιγοκλείσιμο των ματιών είναι ένδειξη εμπιστοσύνης, ενώ το γουργούρισμα σε πολλές περιπτώσεις δείχνει ευχαρίστηση. Όσο καλύτερα κατανοείτε τα σήματά της, τόσο πιο βαθιά θα γίνει η σύνδεσή σας.

Δημιουργήστε ρουτίνα και παίξτε μαζί της

Οι γάτες αγαπούν τη σταθερότητα. Το να ταΐζετε την τετράποδη φίλη σας σε συγκεκριμένες ώρες και να διατηρείτε ένα προβλέψιμο πρόγραμμα παιχνιδιού και ξεκούρασης την κάνει να νιώθει ασφάλεια. Όταν γνωρίζει τι να περιμένει από εσάς, σας συνδέει με κάτι αξιόπιστο και θετικό.

Το παιχνίδι είναι επίσης ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να δεθείτε. Χρησιμοποιήστε για 10-15 λεπτά την ημέρα παιχνίδια που μιμούνται το κυνήγι, όπως καλάμια με φτερά ή μικρά αντικείμενα. Δεν είναι απλώς η άσκηση αλλά οι κοινές σας εμπειρίες. Μέσα από το παιχνίδι, η γάτα σας θα σας δει ως σύντροφο στη διασκέδαση και όχι απλά ως τον κηδεμόνα που της δίνει τροφή και χάδια.

Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σημεία της για χάδια

Οι περισσότερες γάτες λατρεύουν τα χάδια κάτω από το πηγούνι, πίσω από τα αυτιά ή στη βάση της ουράς. Άλλες προτιμούν απαλά αγγίγματα στην πλάτη. Δοκιμάστε προσεκτικά και παρατηρήστε την αντίδρασή της. Αν γέρνει προς το χέρι σας και δείχνει να το απολαμβάνει, συνεχίστε. Αν απομακρύνεται, σταματήστε και δοκιμάστε σε διαφορετικό σημείο κάποια άλλη στιγμή. Όταν αναγνωρίζετε τι της αρέσει τότε και εκείνη θα νιώθει ότι την καταλαβαίνετε.

Μιλήστε της με ηρεμία και αποφύγετε τις εντάσεις

Ο τόνος της φωνής έχει μεγαλύτερη σημασία από τις λέξεις, καθώς οι γάτες αντιλαμβάνονται πρωτίστως τη διάθεσή μας. Μια ήρεμη φωνή τις καθησυχάζει ενώ οι πιο απότομες αντιδράσεις τους προκαλούν εκνευρισμό. Αν χρειάζεται να διορθώσετε μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, κάντε το με σταθερό αλλά ήπιο τρόπο.

Κρατήστε το περιβάλλον της καθαρό και περιποιημένο

Ένα καθαρό κουτί άμμου, φρέσκο νερό και μια ποιοτική τροφή είναι βασικά στοιχεία, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το περιβάλλον της. Προσφέρετε σημεία για σκαρφάλωμα, ασφαλείς κρυψώνες και μέρη για ύπνο. Όταν το περιβάλλον τους καλύπτει τις φυσικές τους ανάγκες, το στρες μειώνεται και η θετική διάθεση της γάτας σας απέναντί σας ενισχύεται.

Δείξτε υπομονή και σεβαστείτε τις ώρες που ξεκουράζεται

Κάποιες γάτες χρειάζονται χρόνο για να νιώσουν άνετα και να “ανοιχτούν”. Αν υιοθετήσατε πρόσφατα μια γάτα, ειδικά αν έχει βιώσει δύσκολες εμπειρίες, ίσως είναι επιφυλακτική. Μην πιέσετε την κατάσταση. Καθίστε κοντά της, διαβάστε ή δουλέψτε ήσυχα στον ίδιο χώρο ώστε να συνηθίσει την παρουσία σας και να μάθει να ηρεμεί κοντά σας.

Οι γάτες κοιμούνται πολλές ώρες την ημέρα. Μην την ξυπνάτε συχνά για παιχνίδι ή χάδια, αλλά αφήστε τη να ξεκουράζεται και επιλέξτε στιγμές που είναι ήδη ξύπνια και δείχνει διάθεση για αλληλεπίδραση.

Βάλτε στο παιχνίδι τη θετική ενίσχυση

Οι γάτες ανταποκρίνονται καλύτερα στην επιβράβευση παρά στην τιμωρία. Αν θέλετε να ενθαρρύνετε μια καλή συμπεριφορά στο σπίτι και να ενισχύσετε τον δεσμό με τη φίλη σας, χρησιμοποιήστε τις λιχουδιές, τα χάδια και το παιχνίδι. Είναι ο καλύτερος τρόπος να σας συνδέσει η γάτα σας με θετικά συναισθήματα.

Κάθε γάτα είναι διαφορετική. Άλλες είναι εξωστρεφείς και παιχνιδιάρες, άλλες πιο ήσυχες και διακριτικές. Μη συγκρίνετε τη φίλη σας με άλλες γάτες, αλλά αποδεχθείτε ότι είναι μοναδική και συνεργαστείτε μαζί της ώστε να σας εμπιστευτεί και να σας αγαπήσει.

Το να γίνεται το αγαπημένο άτομο της γάτας σας δεν είναι θέμα κυριαρχίας αλλά σχέσης. Είναι μια διαδικασία που χτίζεται καθημερινά, μέσα από πράξεις φροντίδας, κατανόησης και σεβασμού.

