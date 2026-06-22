Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές

Μικρά κέρδη κατέγραψε σήμερα η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αγορών καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου προς την επανέναρξη της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κέρδισε 0,58% στις 639,27 μονάδες.

Στους επιμέρους εγχώριους δείκτες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,62% στις 25.139 μονάδες ενώ στη Γαλλία, ο CAC έχασε 0,25% στις 8.400 μονάδες.

Στη Βρετανία με τις πολιτικές εξελίξεις να είναι ραγδαίες μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ο FTSE ενισχύθηκε κατά 0,72%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έχασε 0,10% και στην Ισπανία ο IBEX ενισχύθηκε κατά 1,18%.