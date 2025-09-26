Μικρά κέρδη για τον χρυσό

Με μικρή άνοδο κινούνται την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, προς το τέλος μιας εβδομάδας με άνοδο, καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις εξελίξεις αναφορικά με τους δασμούς των ΗΠΑ και τις προοπτικές για τα επιτόκια στην αμερικανική οικονομία.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,12% στα 3.775 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας οδεύουν προς άνοδο κοντά στο 2%.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,1% στα 3.746 δολάρια ανά ουγγιά, προς άνοδο 1,6% για την εβδομάδα.

«Ψηλά» στην προσοχή των αγορών βρέθηκαν οι νέες ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή κυρώσεων σε σειρά προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

Οι νέες εμπορικές ανησυχίες που δημιουργούν οι ανακοινώσεις του Τραμπ τονώνουν τις επιφυλάξεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ωθώντας τους επενδυτές σε «ασφαλή» καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Από την άλλη, τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ προκαλούν ανησυχίες για το πόσο γρήγορα θα συνεχιστούν οι μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα της χώρας (Fed).

Η ανάπτυξη του αμερικανικού ΑΕΠ «κλείδωσε» στο 3,8% για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι των αρχικών εκτιμήσεων για ανάπτυξη 3,3%.

Στις 15:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, η «αγαπημένη» μέτρηση της ομοσπονδιακής τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού

Η -καλύτερη των εκτιμήσεων- πορεία της οικονομίας μπορεί να προσφέρει «πάτημα» στην Fed για να καθυστερήσει την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής, δεδομένου πως η οικονομία δεν επηρεάζεται όσο αναμενόταν από το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός ωφελείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ.