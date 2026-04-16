Μικρά κέρδη για το αργό με το βλέμμα στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Ήπια ανοδικά κινείται το πετρέλαιο την Πέμπτη εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να παρατείνουν την εκεχειρία τους και να ξεκινήσουν έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου που έχει συγκλονίσει τις ενεργειακές αγορές.

Το Brent παραμένει πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, με μικρές διακυμάνσεις, ενώ το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 92 δολάρια. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξετάζουν μια παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων για να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διαπραγμάτευση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Για τις ΗΠΑ και το Ιράν, παραμένουν πολλά εμπόδια μετά την αποτυχία των αρχικών συνομιλιών στο Πακιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι μεσολαβητές προσπαθούν τώρα να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες για να επιλύσουν τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, αναφέρει η ίδια πηγή. Αυτά περιλαμβάνουν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τον πυρηνικό εμπλουτισμό του Ιράν.