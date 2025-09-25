Μηδενική συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες σε άτομα με οπτική αναπηρία – Υπεγράφη η ΚΥΑ

Οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80% θα έχουν μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη τους. Αυτό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση, που υπέγραψαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Ειδικότερα, η σχετική απόφαση που τίθεται άμεσα σε ισχύ- και που αφορά σε η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)- απαλλάσσει τους δικαιούχους από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Η παρέμβαση αυτή ειδικότερα:

Υλοποιεί τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Σπύρου-Άδωνι Γεωργιάδη, όπως αυτή εκφράστηκε στη συνάντηση της 14ης Ιουλίου 2025 με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.).

Ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο και τεκμηριωμένο αίτημα της οργανωμένης έκφρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και ισότητας στο φάρμακο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την εξάλειψη των ανισοτήτων στον χώρο της Υγείας και την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η Πολιτεία αναγνωρίζει στην πράξη τις ειδικές ανάγκες και οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με βαριά αναπηρία όρασης, και προχωρά σε στοχευμένες πολιτικές ελάφρυνσης και προστασίας της αξιοπρέπειάς τους.