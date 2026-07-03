Μιχάλης Μόσιος: Θλίψη στην κηδεία του «Ταμτάκου» – Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο»

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) η κηδεία του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου, που έγινε γνωστός μέσα από τον χαρακτήρα του « Ταμτάκου » και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών

Ο καλλιτεχνικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι του ανθρώπου που αποτέλεσε το alter ego του Στάθη Ψάλτη έδωσε το «παρών» στο τελευταίο «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο κοιμητήριο του Βύρωνα είναι και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κηδεία του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Αντί στεφάνων ο γιος του ηθοποιού, Γιάννης Μόσιος ζήτησε να γίνει δωρεά στη φιλοζωική οργάνωση «Adopt a paw today». «Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του» έγραψε σε ανάρτησή του.

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε…»: Με την ανάρτηση αυτή είχε κάνει γνωστή την απώλεια του πατέρα του, ο γιος του ηθοποιού Γιάννης Μόσιος την Τετάρτη (1/7).

Η δημιουργία του «Ταμτάκου»

Ο Μιχάλης Μόσιος δημιούργησε στο θέατρο τον χαρακτήρα του γύφτου «Ταμτάκου», χαρακτήρας που τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο μέσα από μια σειρά ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο «Αν ήμουν πλούσιος».

Έπαιξε σε πάνω από πέντε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, έχει πρωταγωνιστήσει σε εννέα ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ δεκατρία άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες, και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από την δημιουργία του αυθόρμητου και σατιρικού «Ταμτάκου» αγαπήθηκε από τον κόσμο.