Μιχαηλίδου: Παρουσίασε στον ΟΗΕ την Εθνική Στρατηγική Στέγασης και τις πολιτικές στήριξης οικογένειας και παιδιών

Στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της High-Level Week της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, βρέθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, φέρνοντας στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης τις ελληνικές πολιτικές για τηστέγαση, την κοινωνική προστασία, την παιδική προστασία, την οικογένεια και την ισότητα.

Στην παρέμβασή της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις αποκτούν αξιοπιστία όταν μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες λύσεις για τους πολίτες: προσιτή στέγη, πρόσβαση στη φροντίδα, στήριξη της οικογένειας, προστασία των παιδιών και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε παραδείγματα από την Ελλάδα, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», την επιστροφή ενοικίου, τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

«Η κοινωνική πολιτική κρίνεται στην πράξη. Κρίνεται στο αν μια νέα οικογένεια μπορεί να βρει σπίτι, στο αν μια μητέρα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της γνωρίζοντας ότι το παιδί της έχει φροντίδα, στο αν ένα παιδί με αναπτυξιακές δυσκολίες θα λάβει έγκαιρα την υποστήριξη που χρειάζεται. Εκεί χτίζεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς: όταν οι πολίτες βλέπουν ότι το κράτος κατανοεί την καθημερινότητά τους και είναι δίπλα τους με συγκεκριμένες λύσεις», ανέφερε η Υπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας χρειάζονται καθαρό σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα, πόρους και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να φτάνουν στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι «η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στις αποφάσεις, σε κάθε επίπεδο, ως κάτι αυτονόητο».

Συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΗΕ

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, η Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΗΕ.

Συναντήθηκε με την Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, Dr. Najat Maalla M’jid, με αντικείμενο την παιδική προστασία, την πρόληψη της κακοποίησης και την αποϊδρυματοποίηση. Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τις παρεμβάσεις της Ελλάδας για τη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, την ενίσχυση της αναδοχής και την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες.

Στη συνάντησή της με την Εκτελεστική Διευθύντρια της UN Women και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, Sima Sami Bahous, συζητήθηκαν οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Η Υπουργός παρουσίασε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030, με έμφαση στη σύνδεση της προστασίας, της εργασίας και της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων.

Η Υπουργός συζήτησε με την Anacláudia Rossbach, Εκτελεστική Διευθύντρια του UN-Habitat και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, για τη στεγαστική πολιτική, την αξιοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών και τα εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων και των οικογενειών σε προσιτή στέγη. Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τη νέα Εθνική Στρατηγική Στέγασης 2026-2035, με 50 μέτρα και πόρους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Επαφές με την ελληνική Ομογένεια

Η παρουσία της Υπουργού στη Νέα Υόρκη περιλάμβανε και επαφές με φορείς της ελληνικής Ομογένειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως γέφυρας γνώσης, κοινωνικής προσφοράς και σύνδεσης των νεότερων γενιών με την Ελλάδα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το Philoptochos Center of Philanthropy, όπου ενημερώθηκε για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Greek Orthodox Ladies Philoptochos Society, τη στήριξη που παρέχει σε ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και τη συμβολή της σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικής φροντίδας.

Στη συνέχεια, μετέβη στο A. Fantis School στο Brooklyn Heights, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και τη συμβολή του στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της ταυτότητας στην Ομογένεια. Η Υπουργός συνομίλησε με μαθητές και απάντησε στις ερωτήσεις τους για τη σύγχρονη Ελλάδα, ενώ τους προσκάλεσε, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, να επισκεφθούν την Ελλάδα και τη Βουλή των Ελλήνων.