Μιχαηλίδου από Θεσσαλονίκη: Εντός του 2027 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα

Με στόχο εντός του 2027 να έχουν παραδοθεί οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες στο Ζιάκα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τρέχει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου,στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, εκπροσώπων του ΥΠΕΘΑ και του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός, σύμφωνα με την οποία το Ζιάκα είναι το πιο ώριμο απ΄ όλα τα ανενεργά στρατόπεδα, εντός του 2026 θα έχει δημοπρατηθεί από τον Στρατό το έργο ανέγερσης 1.000 κοινωνικών κατοικιών εντός του χώρου των 130 στρεμμάτων για να αναδειχθούν οι υποανάδοχοι.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πάντα πολύ καλές ταχύτητες έτσι ώστε το 2027 να έχουν παραδοθεί οι πρώτες κατοικίες. Είναι το πιο ώριμο από όλα και είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση το ότι ξεκινάμε από εδώ» τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, χαρακτηρίζοντας το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα ως την πιο εμβληματική στεγαστική παρέμβαση της κυβέρνησης. «Είναι και προτεραιότητα του πρωθυπουργού να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την Α΄ Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από πολλές οικογένειες οι οποίες χρειάζονται στεγαστικές λύσεις και η κυβέρνηση είναι εδώ για να τα εξυπηρετήσει», υπογράμμισε.

Το Ζιάκα το πιο ώριμο απ΄ όλα τα ανενεργά στρατόπεδα

Τόνισε ότι το υπουργείο στοχεύει να έχει πολύ καλή και στενή συνεργασία με τον δήμο για τις υποδομές της νέας μεγάλης αυτής γειτονιάς, που όπως είπε θα είναι «στο όριο του νέου σταθμού Μετρό και της στάσης του Προαστιακού». Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί η πρόταση του δήμου για κατασκευή ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου εντός του χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες. Δήλωσε, επίσης, ανοιχτή στη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση του χώρου, αίτημα που είχε υποβληθεί από τη δημοτική αρχή.