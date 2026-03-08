Μια νέα εποχή αφθονίας για τέσσερα ζώδια – Αρκεί να περάσουν μια τελευταία δοκιμασία

Ηαφθονία έρχεται για τουλάχιστον τέσσερα ζώδια, μαζί με τον Κρόνο, τον πλανήτη της ευθύνης και της πειθαρχίας, που θα παραμείνει στον Κριό έως το 2028. Αρκεί όμως να περάσουν με επιτυχία μια τελευταία δοκιμασία. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως ακούγεται. Δώστε προσοχή, αν ανήκετε σε αυτά, να διαλέξετε το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει πιο ομαλά στον προορισμό σας.

Καρκίνος

Μια δοκιμασία σάς περιμένει στην καριέρα σας, η οποία όμως συνοδεύεται από την ευκαιρία να ανεβείτε επίπεδο. Οι πιθανότητες για εξέλιξη αυξάνονται τον Απρίλιο του 2026, αρκεί να καταφέρετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Το ζητούμενο θα είναι να δείξετε ηγετικές ικανότητες χωρίς όμως να χάσετε την ανθρωπιά σας.

Κριός

Με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, μπορεί να νιώσετε αρχικά ότι οι δυσκολίες ορθώνονται βουνό μπροστά σας και να σας καταβάλει η απελπισία. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο τρομακτική. Μη σας αποθαρρύνει η αργή πρόοδος που γίνεται προς την επίτευξη των στόχων σας. Οπλιστείτε με υπομονή και ψυχραιμία και προχωρήστε. Άλλωστε ο Απρίλιος και ο Μάιος έρχονται με γενναία αποθέματα ενέργειας.

Ζυγός

Η δική σας δοκιμασία θα είναι στις προσωπικές σχέσεις σας. Μπορεί, για παράδειγμα, να πρέπει να αντιμετωπίσετε την κριτική ή να κληθείτε να αντέξετε μια μεγάλη περίοδο αποχωρισμού από αγαπημένους. Μην αφήσετε τίποτα από αυτά να σας κρατήσει πίσω. Δεν χρειάζεται να καταστρέψετε μια σχέση. Με τολμηρές αποφάσεις μπορεί, τελικά, να την κάνετε πιο ανθεκτική.

Αιγόκερως

Με τον Κρόνο κυρίαρχο πλανήτη, έχετε πολλές εμπειρίες από δοκιμασίες από το σύμπαν. Τώρα που ο Κρόνος βρίσκεται στον Κριό, πρέπει να δώσετε προσοχή στην ακίνητη περιουσία και το σπίτι σας, όπου θα χρειαστεί να αναζητήσετε πιο μακροχρόνιες στρατηγικές. Ίσως συνειδητοποιήσετε για παράδειγμα ότι δεν σας χωράει πλέον, κυριολεκτικά, ο τόπος και να τολμήσετε μια μετακόμιση. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες στα οικογενειακά θέματα. Μπορεί αυτό να σας ακούγεται δύσκολο, αλλά θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα.