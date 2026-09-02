Μια νέα εντολή σταθερότητας και προοπτικής

Του Λευτέρη Αυγενάκη, Πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνει το σημείο όπου το κυβερνητικό έργο συναντά το σχέδιο της επόμενης τετραετίας και οι πολίτες καλούνται να δουν όχι μόνο όσα έγιναν, αλλά και ποιος μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα στην επόμενη ημέρα.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα διένυσε μια περίοδο πυκνή σε κρίσεις, προκλήσεις και ανατροπές. Πανδημία, ενεργειακή αναταραχή, πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές συγκρούσεις. Μέσα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησαν τη χώρα όρθια, ενίσχυσαν την αξιοπιστία της και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια οικονομία πιο ανθεκτική, παραγωγική και εξωστρεφή.

Η ανεργία υποχώρησε, εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, οι επενδύσεις αυξήθηκαν και η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Το κράτος ψηφιοποιήθηκε, μεγάλα έργα προχώρησαν και μεταρρυθμίσεις που επί δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά απέκτησαν συγκεκριμένο περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα. Ασφαλώς, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η απάντηση, όμως, δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις ακάλυπτες υποσχέσεις και στις εύκολες παροχές χωρίς αντίκρισμα. Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται στέρεα οικονομικά θεμέλια. Γι’ αυτό και το μέρισμα της ανάπτυξης, που δημιουργείται από την ισχυρότερη οικονομία και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιστρέφει στην κοινωνία με στοχευμένες παρεμβάσεις: σε οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην υπεύθυνη πολιτική και στον πλειοδοτικό λαϊκισμό. Να στηρίζεις την κοινωνία χωρίς να υποθηκεύεις το αύριο. Να λες λιγότερα, αλλά να υλοποιείς περισσότερα. Να μετατρέπεις τη δημοσιονομική συνέπεια σε κοινωνικό αποτέλεσμα και την ανάπτυξη σε πραγματικές ευκαιρίες για όλους.

Οι εθνικές εκλογές του 2027 θα είναι μια κρίσιμη επιλογή κατεύθυνσης. Το ερώτημα δεν θα είναι απλώς ποιο κόμμα θα έρθει πρώτο. Θα είναι εάν η Ελλάδα θα συνεχίσει με σταθερή κυβέρνηση, ενιαίο σχέδιο και καθαρή εντολή ή εάν θα διολισθήσει σε κυβερνήσεις εύθραυστων ισορροπιών, διαρκών συμβιβασμών και πολιτικής αβεβαιότητας.

Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί αναπτυξιακό πλεονέκτημα, προϋπόθεση εμπιστοσύνης και ασπίδα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Οι επενδύσεις απαιτούν προβλεψιμότητα. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια. Η εθνική ασφάλεια προϋποθέτει σοβαρότητα, συνέπεια και ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από προσωρινές συμπράξεις χωρίς κοινό πολιτικό προσανατολισμό.

Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί, επομένως, τη σαφέστερη εγγύηση ότι η χώρα θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της ορμή και θα ολοκληρώσει όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Όχι ως λευκή επιταγή ούτε ως αίτημα εφησυχασμού, αλλά ως εντολή ευθύνης, ανανέωσης και ακόμη ταχύτερων αλλαγών.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει χρόνο ούτε να επιστρέψει στην αβεβαιότητα. Χρειάζεται μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες: με ρεαλιστικούς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και εθνική αυτοπεποίθηση. Γιατί η ανάπτυξη χρειάζεται συνέχεια. Η πρόοδος απαιτεί αποφασιστικότητα. Και η Ελλάδα της επόμενης ημέρας χρειάζεται ισχυρή, σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.