Μια νέα ΔΕΘ εκτός από νέες εγκαταστάσεις χρειάζεται και νέο περιεχόμενο

Του Βαγγέλη Πλάκα

Η 90η ΔΕΘ πέρασε δίχως τίποτα το επετειακό, δίχως κάτι ξεχωριστό για την ίδια και την πόλη παρά το ότι γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Όσοι την επισκέφθηκαν, περισσότερο στο πλαίσιο μιας τοπικής παράδοσης και όχι από ενδιαφέρον, έφυγαν μουδιασμένοι.

Η ΔΕΘ κάποτε συγκέντρωνε το πανελλαδικό ενδιαφέρον διότι σου προσέφερε κάτι νέο, ήταν ένας χώρος που μπορούσες να δεις κάτι καινούργιο. Είναι λογικό αυτό το στοιχείο πλέον να μην υπάρχει δεδομένων των νέων δικτύων ενημέρωσης. Όπως είναι λογικό και επειδή εδώ και δεκαετίες αναδεικνύονται οι κλαδικές-θεματικές εκθέσεις και υποχωρούν οι γενικές.

Τα περίπτερα είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία του δημοσίου, των επιμελητηρίων, των φορέων, της αυτοδιοίκησης που, ας μην γελιόμαστε, δεν έχουν τίποτα να παρουσιάσουν που δεν το ξέρει ο πολίτης. Μόνο να το προβάλλον. Αλλά αυτή η διαφήμιση είναι πανάκριβη για το δημόσιο ταμείο: περίπτερα, «εκθέματα», καραβιές εξ Αθηνών στελεχών και υπαλλήλων, έξοδα προβολής κ.ά. Δεν προσφέρουν τίποτα παρά «πληρότητα» στους διαθέσιμους εκθεσιακούς χώρους της ΔΕΘ. Η πληρότητα από το δημόσιο, τα εισιτήρια από τις συναυλίες…

Πρέπει επομένως, αφού αυτή η διαπίστωση δεν είναι καινούρια, να δούμε την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ δίχως προκαταλήψεις και δίχως η πόλη να κρύβει την ανάγκη αυτή κάτω από το χαλί υπό το φόβο να μην κάνει κακό στο στέμμα της, που πρέπει να παραμείνει η ΔΕΘ. Αλλά αντίθετα μέσα από έναν ειλικρινή, γενναίο και ανοικτό διάλογο να έχει ως στόχο να την προφυλάξει κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με τον εκσυγχρονισμό της.

Είναι ευκαιρία τώρα που προχωράει το θέμα της ανάπλασης και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα το 2030 η Θεσσαλονίκη και η ΔΕΘ θα έχουν σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις αυτός ο διάλογος να γίνει τώρα. Με πρωτοβουλία της ίδιας της πόλης. Ώστε οι νέες υποδομές να συνδυαστούν και με μια νέα Έκθεση.

Σε ότι αφορά το πολιτικό πρόγραμμα, που κακά τα ψέματα είναι το μόνο που της δίνει μια διάσταση πανελλαδικού ενδιαφέροντος πλέον, η άποψή μου είναι πως δεν πρέπει να καταργηθεί. Είναι θετικό για την πόλη αυτό το ετήσιο πολιτικό debate κατά το οποίο μέσα σε μια εβδομάδα οι πολιτικοί αρχηγοί καταθέτουν τις προτάσεις τους και δίνουν τη, μοναδική όλο το χρόνο, ανοικτή συνέντευξη Τύπου. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι οι κουστωδίες που ακολουθούν τους πολιτικούς αρχηγούς και τα τραπεζώματα και παρτάκια, οι εθιμοτυπικές συσκέψεις με τους φορείς για να ακούσουν τις προτάσεις τους όταν ξέρουμε πως οι ανακοινώσεις τους είναι ήδη έτοιμες και η «αγωνία» να κάνουν πρόγραμμα επισκέψεων, περιοδειών και συναντήσεων μέσα σε δύο ημέρες. Αφενός το μήνυμά τους χάνεται, αφετέρου οι πολίτες καταλαβαίνουν αυτή τη βιάση και το θεωρούν υποκριτικό. Υπάρχουν άλλες 363 μέρες το χρόνο…

ΥΓ1: Το μόνο που ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση ήταν το περίπτερο Academia, με τα πανεπιστήμια μας να έχουν όντως κάτι να δείξουν και να πουν…

ΥΓ2: Ε όχι και 12 Ευρώ το εισιτήριο στα γκισέ…