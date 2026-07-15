Μια μεγάλη ευκαιρία περιμένει αυτά τα τέσσερα ζώδια μέχρι τέλος Ιουλίου 2026

Αν νιώθετε ότι βρίσκεστε σε ένα τέλμα τον τελευταίο καιρό, σας έχουμε καλά νέα, αρκεί να ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω τέσσερα ζώδια: τα αστέρια ευθυγραμμίζονται για να σας φέρουν μία ευκαιρία σύντομα, και πιο συγκεκριμένα μέχρι τέλος Ιουλίου. Κι όμως, μπορεί να συμβούν θετικές αλλαγές, ακόμα και στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, όταν οι περισσότερες από εμάς βρισκόμαστε ήδη σε διακοπές ή μετράμε αντίστροφα για αυτές.

Λέων: Αυτή την περίοδο είστε οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, καθώς από τα τέλη Ιουνίου ο Δίας έχει μπει στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει έως τον Ιούλιο του 2027. Μπορείτε λοιπόν να περιμένετε ευκαιρίες εξέλιξης, τις οποίες θα προσελκύσει η θετική ενέργεια που αποπνέετε. Ούτως ή άλλως απολαμβάνετε να είστε στο επίκεντρο της προσοχής, αλλά τώρα θα λάμψετε.

Καρκίνος: Με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας, έως τις 23 Ιουλίου, έρχονται στην επιφάνεια πράγματα και συναισθήματα από το παρελθόν. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα σας δώσει την ευκαιρία να απαλλαγείτε από ό,τι δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον στη ζωή σας, κάνοντας χώρο για νέες ευκαιρίες. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας μπορεί να γίνει μια νέα αφετηρία στη ζωή σας, ενώ η μετακίνηση του Δία στον οίκο των οικονομικών σας θα σας φέρει αφθονία.

Παρθένος: Η Αφροδίτη, ο πλανήτης του έρωτα και της ομορφιάς, μπήκε στις 9 Ιουλίου στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις αρχές του Αυγούστου, γεμίζοντάς σας γοητεία και αυτοπεποίθηση και μετατρέποντάς σας σε πόλο έλξης για ανθρώπους και ευκαιρίες. Αυτές τις μέρες γίνεστε ένας ζωντανός μαγνήτης και δεν έχετε παρά να το εκμεταλλευτείτε, διεκδικώντας ό,τι ονειρεύεστε, από τον έρωτα της ζωής σας μέχρι τη δουλειά των ονείρων σας.

Δίδυμοι: Είναι ένας κάπως χαοτικός μήνας, αλλά θα έχετε την κατάσταση υπό έλεγχο. Άλλωστε όταν όλα μοιάζουν απρόβλεπτα στη ζωή, εσείς βρίσκεστε στο στοιχείο σας. Ειδικά τώρα, που με τον Άρη στο ζώδιό σας αισθάνεστε γεμάτες ορμή και πάθος. Νιώθετε έτοιμες να ανατρέψετε τα δεδομένα και να διεκδικήσετε ό,τι επιθυμείτε περισσότερο, αιφνιδιάζοντας τους γύρω σας. Μέχρι το τέλος του μήνα, θα είστε η πιο διασκεδαστική και δραστήρια εκδοχή του εαυτού σας.