Μια γυναίκα που έγινε μητέρα μετά τα σαράντα ενθαρρύνει και άλλες να το κάνουν όποτε νιώσουν έτοιμες

ΗLibby Greenstone χρησιμοποίησε το TikTok για να δώσει σε άλλες γυναίκες μια συμβουλή που εφάρμοσε και η ίδια στην προσωπική ζωή της: να μη διστάσουν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αν το επιθυμούν. Να μην αφήσουν τις κοινωνικές πιέσεις, για τον γάμο, τα παιδιά ή τα υποτιθέμενα επαγγελματικά ορόσημα που πρέπει να κατακτήσουν, να επηρεάσουν τις αποφάσεις που έχουν δικαίωμα οι ίδιες να πάρουν για τον εαυτό τους.

Η ίδια απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 37 και το δεύτερο στα 42. Θεωρεί την τέταρτη δεκαετία της ζωής μας μια ωραία περίοδο προσωπικής μεταμόρφωσης, στη διάρκεια της οποίας εκείνη γνώρισε για πρώτη φορά τη μητρότητα. Έτσι, όπως υποστηρίζει, είχε στο μεταξύ την ευκαιρία να ζήσει «πολλά πράγματα στη ζωή» της ώστε μέχρι να αποκτήσει τα παιδιά της να αισθάνεται αρκετή σταθερότητα και ωριμότητα

«Όταν αποκτάς παιδιά μετά τα 30, έχεις περάσει καλά με τον εαυτό σου και τον σύντροφό σου και είσαι έτοιμη να μοιραστείς τις γνώσεις, την αγάπη, την ενέργεια και τη χαρά σου» λέει σε μια συνέντευξή της στο People. «Και στα είκοσι χρόνια σου μπορείς να κάνεις το ίδιο, αλλά εγώ προσωπικά ένιωσα πιο καταξιωμένη στην καριέρα μου και πραγματικά έτοιμη».

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει την ανατροφή των παιδιών σαν θυσία αλλά ως μια επένδυση: «Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω πολλή ενέργεια. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η οικογένεια ήταν τα πάντα. Για τη μαμά και τον μπαμπά μου, εμείς τα παιδιά ήμασταν τα πάντα. Μεγαλώνοντας με αυτή τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία ήταν για μένα εύκολο να έχω ενέργεια, πάθος, χαρά, ενθουσιασμό, σε κάθε στάδιο ανατροφής των δικών μου παιδιών».

Παρά λοιπόν τη μεγάλη διαφορά ηλικίας από τις κόρες της, Jolie και Katie Greenstone, νιώθει περήφανη για τη στενή σχέση τους, η οποία χτίστηκε πάνω στον ποιοτικό χρόνο που πέρασαν μαζί.

«Από τότε που ήταν μικρές, παίζαμε συνέχεια μαζί. Έμπαινα μαζί τους στο σκάμμα με την άμμο. Κάναμε τα πάντα μαζί τα Σαββατοκύριακα, είτε ήταν κηπουρική είτε ψώνια είτε brunch είτε γυμναστική».

Μέχρι σήμερα, ως ενήλικες πλέον, οι κόρες της συνεχίζουν να περνούν χρόνο με τη μητέρα τους. Και όπως είπε η 28χρονη Katie στο People, ακολουθεί τη συμβουλή της: «Συνειδητοποίησα ότι οι γνώσεις που μου μετέφερε είναι σημαντικές και για άλλους που βρίσκονται στην ίδια φάση με εμένα – στα 28 τους χωρίς σύζυγο ούτε παιδιά. Είναι μια ανάσα ανακούφισης το γεγονός ότι εκείνη τότε είχε μόλις γνωρίσει τον μπαμπά μου και ξεκίνησε αυτή την όμορφη ζωή αν και όχι τόσο νωρίς όσο προσπαθεί να μας το επιβάλει η κοινωνία».