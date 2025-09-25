Μια διάβαση για το ρεκόρ Γκίνες στον Εύοσμο

Αναγνώστης του MyPortal.gr έστειλε την παρακάτω φωτογραφία που τράβηξε στην οδό Αντώνη Τρίτση στον Εύοσμο.

Πρόκειται για την αποτύπωση μιας διάβασης για ρεκόρ Γκίνες. Απο την μια πλευρά υπάρχει ράμπα για τη διευκόλυνση της μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία αλλά είναι μπλοκαρισμένη απο τα σταθμευμένα ηλεκτρικά πατίνια. Απών φυσικά ο Δήμος για την απομάκρυνσή τους. Άρα δώρον-άδωρον η ράμπα καθώς δεν μπορεί να ειναι λειτουργική.

Αλλά υπάρχει ακόμα καλύτερο: απο την άλλη πλευρά του δρόμου, προς την πλευρά της περιφερειακής οδού δεν υπάρχει ράμπα αλλά ένα ψηλό κράσπεδο. Δηλαδή ακόμη και να περάσει κάποιος με αμαξίδιο ή μια μητέρα με καροτσάκι απο την μια πλευρά του δρόμου δεν θα μπορέσει να περάσει απέναντι! Ευγε σε όποιον το σχεδίασε και φυσικά σε όποιον δεν το διόρθωσε!