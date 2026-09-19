Μια απαραίτητη συζήτηση για το μέλλον της ΔΕΘ

Mε αφορμή την ολοκλήρωση της 90ης ΔΕΘ, στο δημόσιο διάλογο εκφράζεται για άλλη μια χρονιά προβληματισμός για το χαρακτήρα της και το γεγονός πως πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων-εκθετών προέρχονται από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προτείνεται δε να ανοίξει ένας διάλογος για τη μορφή που θα πρέπει να έχει στο μέλλον η Έκθεση ειδικά με δεδομένο ότι διανοίγεται μπροστά της η ευκαιρία και η προοπτική που δίνει η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου.

Ο διάλογος δε πρέπει να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη από τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς και οι άνθρωποι της να πάρουν την πρωτοβουλία και να διαμορφώσουν μια πρόταση που θα φθάσει στη διοίκηση της ΔΕΘ και όπου αλλού πρέπει. Ρόλο θα μπορούσε να έχει και η Συμβουλευτική Επιτροπή των φορέων που συστήθηκε δίπλα από τη διοίκηση της εταιρείας.

Η ανάγκη αυτή είναι αδήριτη. Ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία;

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 19-9-2026)