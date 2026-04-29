Μία ακόμη προσχώρηση στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

Με επιστολή της στον Πρόεδρο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Αγαπητό Σαμαρά η κοινοτική σύμβουλος, εκλεγμένη με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα «Θεσσαλονίκη για Όλους», Ελένη Κυπαρισσιάδου Κουκούδη ανακοίνωσε την προσχώρησή της στην παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».

Όπως αναφέρει, «αναγνωρίζοντας το έργο και την προσπάθεια του σημερινού Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη ΠΡΟΣΧΩΡΩ στην παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», έτσι ώστε να γίνω και εγώ μέλος αυτής της Ομάδας και με τη σειρά μου να βοηθήσω το Δήμαρχο και την Ομάδα στο δύσκολο έργο της».

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τέταρτη, κατά σειρά, προσχώρηση κοινοτικού συμβούλου στη διοικούσα Παράταξη, μετά από εκείνες των Γεώργιου Γκουρτζούνη (Β΄ Δ.Κ.), Θεόδωρου Κοτανίδη (Γ’ Δ.Κ.) και Γεωργίας Ατματζίδου (Ε΄ Δ.Κ.) που προηγήθηκαν.