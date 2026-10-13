MI5: Αυξάνονται οι απειλές από Ιράν και Ρωσία – Στο στόχαστρο στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία

Για κλιμάκωση των απειλών από το Ιράν και τη Ρωσία προειδοποίησε ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, αποκαλύπτοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, ενώ η Μόσχα εντείνει τις επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στην ετήσια ομιλία του για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ΜακΚάλουμ ανέφερε ότι οι απειλές που προέρχονται από ξένα κράτη έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, με τη MI5 να αφιερώνει πλέον περισσότερους πόρους στην αντιμετώπισή τους απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τη μεταβολή των επιχειρήσεων που αποδίδονται στο Ιράν, καθώς, όπως υποστήριξε, οι στόχοι του δεν περιορίζονται πλέον σε αντιφρονούντες και συγκεκριμένες κοινότητες, αλλά επεκτείνονται σε στρατιωτικές υποδομές.

Το περιστατικό στη βάση RAF Fairford

Ο επικεφαλής της MI5 αναφέρθηκε στην υπόθεση της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF Φέρφορντ, την οποία είχαν χρησιμοποιήσει αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Αν και απέφυγε να σχολιάσει τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, επισήμανε ότι οι βρετανικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει φέτος στροφή της Τεχεράνης προς «πιο δύσκολους στόχους, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

«Το περιστατικό στη βάση της RAF στο Φέρφορντ δεν είναι μεμονωμένο. Υπήρξαν και άλλα παραδείγματα, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Τη Δευτέρα (12/10), ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι η ύποπτη επιχείρηση κοντά στη βάση οργανώθηκε «σχεδόν βέβαια» από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

«Υπ’ αριθμόν ένα απειλή» η Ρωσία

Αναφερόμενος στη Μόσχα, ο ΜακΚάλουμ την χαρακτήρισε «υπ’ αριθμόν ένα απειλή», κατηγορώντας τη ότι επιχειρεί να προκαλέσει αναστάτωση στις ευρωπαϊκές χώρες με ενέργειες που δεν φτάνουν στο επίπεδο μιας ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα επικαλέστηκε μια απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μεταγωγικού αεροπλάνου σε γερμανικό αεροδρόμιο και κυβερνοεπίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Πολωνίας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ρώσοι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια περίοδο που η στρατιωτική τους πρόοδος στην Ουκρανία είναι ελάχιστη και επιτυγχάνεται με τρομακτικό κόστος», δήλωσε.

Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες για ανάμειξη σε εχθρικές επιχειρήσεις στο βρετανικό έδαφος.

Προειδοποίηση για κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο επικεφαλής της MI5 στάθηκε και στους νέους κινδύνους που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε σχέση με την πιθανή αξιοποίησή της από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Όπως επισήμανε, μία από τις σοβαρότερες ανησυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας είναι το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη τεχνολογία να διευκολύνει την ανάπτυξη βιολογικών όπλων ή ακόμη και τη δημιουργία νέων παθογόνων παραγόντων.

Η προειδοποίησή του αφορά τις μελλοντικές δυνατότητες κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας και όχι κάποια επιβεβαιωμένη επίθεση αυτού του είδους.

Ο ΜακΚάλουμ υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι παραδοσιακές απειλές κατασκοπείας και τρομοκρατίας συνδυάζονται με νέες τεχνολογικές δυνατότητες.