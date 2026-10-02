Μη δίνετε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια στη γάτα σας- Μπορούν να επιφέρουν ακόμα και θάνατο

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για γάτες στην αγορά, όλα σχεδιασμένα για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Είναι όμως όλα ακίνδυνα;

Ραβδάκια, παιχνίδια με κορδόνια, παιχνίδια με πολλά επίπεδα και μπίλιες που κυλούν, καθώς και γυαλιστερές μπάλες, όλα εκπληρώνουν τον σκοπό τους, να διασκεδάζουν δηλαδή τις γάτες μας και παράλληλα να τις ενθαρρύνουν να ασκούνται.

Ωστόσο, κάτι που ίσως δεν έχετε σκεφτεί είναι ότι ορισμένα από αυτά, ακόμη και πολλά που κατασκευάζονται από αξιόπιστες και γνωστές εταιρείες, μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους που ενδέχεται να τραυματίσουν τη γάτα σας ή ακόμη και να επιφέρουν τον θάνατο.

Η κτηνίατρος Katarina Luther, ιδιοκτήτρια της Cat Care Clinic στο Madison του Wisconsin των ΗΠΑ, αναφέρει:« Η χαρακτηριστική τραχιά υφή της γλώσσας της γάτας οφείλεται στην πραγματικότητα σε πολλές μικρές ακίδες που είναι στραμμένες προς τα πίσω, κάτι που τη βοηθά όταν περιποιείται το τρίχωμά της. Όταν έρθει σε επαφή με ένα υλικό, όπως ένα κορδόνι ή κάποιο άλλο ύφασμα, αυτές οι ακίδες μπορούν να λειτουργήσουν σαν Velcro και ουσιαστικά να αναγκάσουν τη γάτα να συνεχίσει να καταπίνει το αντικείμενο. Μόλις το καταπιεί, το παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.»

Ανάμεσα στα φτερά, τα κουδουνάκια και τα έντονα χρώματα που τραβούν την προσοχή των αιλουροειδών φίλων μας, ακολουθεί μια λίστα με γνωστά παιχνίδια που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όταν τα δίνετε στη γάτα σας.

1. Ελαστικά κορδόνια

Υπάρχουν διάφορα είδη παιχνιδιών για γάτες που συνδέονται με ελαστικά κορδόνια και που συχνά τεντώνονται. Όλα αυτά ασκούν τη γάτα σας καθώς την κάνουν να πηδάει και να κινείται.

Όμως χρειάζονται μεγάλη προσοχή καθώς μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν η γάτα μασήσει το κορδόνι και το καταπιεί- κάτι που δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι στη συνέχεια τα κορδόνια μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τα έντερα της γάτας και να τα σφίξουν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές πληγές, παρόμοιες με εκείνες που θα προκαλούσε ένα μαχαίρι, και θα μπορούσε ακόμη και να αποβεί θανατηφόρο.

2. Γυαλιστερές μπάλες

Αν ήμασταν γάτες, σίγουρα θα κυνηγούσαμε για να πιάσουμε τις εντυπωσιακές γυαλιστερές μπαλίτσες. Και θα μπορούσαμε φυσικά να τις καταπιούμε ή να καταπιούμε ένα μέρος από αυτές.

Επειδή όμως είναι κατασκευασμένες από ύφασμα, συνθετικό τρίχωμα, ίνες και άλλα εξίσου απορροφητικά υλικά, οι γάτες δεν μπορούν πάντα να τις αποβάλουν εάν προσπαθήσουν να τις κάνουν εμετό, όπως μπορεί να κάνουν με το γρασίδι ή μια τριχόμπαλα.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το παιχνίδι προχωρά βαθύτερα μέσα στο εντερικό σύστημα, όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εσωτερικές βλάβες, ακόμη και απόφραξη, η οποία απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

3. Φτερά

Θα αναρωτηθείτε: Γιατί είναι επικίνδυνα τα φτερά όταν οι γάτες κυνηγάνε πουλιά; Και όμως είναι, καθώς τα φτερά μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για τις γάτες όταν καταλήξουν να τα φάνε.

Υπάρχουν όμως και πρόσθετα προβλήματα με τα εμπορικά φτερά που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια για γάτες. Όπως αναφέρει το iheartcats.com:

«Παρόλο που οι γάτες πράγματι πιάνουν και σκοτώνουν πουλιά, συνήθως δεν τα τρώνε και, όταν το κάνουν, αφήνουν τα φτερά. Τα φτερά μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις παρόμοιες με εκείνες που προκαλεί μια τριχόμπαλα, ενώ οι χημικές ουσίες που περιέχονται στα βαμμένα φτερά δεν είναι καλές για τις γάτες.»

Επιπλέον, οι άκρες των φτερών είναι αιχμηρές και μπορούν είτε να προκαλέσουν τραυματισμούς είτε να σφηνώσουν στο στόμα και τον λαιμό της γάτας. Αντικείμενα που έχουν «κολλήσει» μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία, ακόμη και πόνο, και να γίνουν επικίνδυνα για τη γάτα.

Επίσης, τα φτερά που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια έχουν συνήθως βαφτεί ή υποστεί χημική επεξεργασία, γεγονός που μπορεί να τα κάνει τοξικά ή ερεθιστικά για το γαστρεντερικό σύστημα.

Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε

Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτό που θεωρούμε διασκέδαση δεν είναι απαραίτητα ευχάριστο και για το ζώο μας.

4. Παιχνίδια με κρεμαστά κορδόνια ή κλωστές

Και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Άλλα παιχνίδια μπορεί να έχουν κρεμαστά εξαρτήματα, όπως κορδόνια ή κλωστές, στα οποία οι γάτες μπορούν να μπλεχτούν. Ωστόσο, ο πιθανός κίνδυνος δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το μπέρδεμα, όσο σε αυτό που μπορεί να ακολουθήσει.

Η κτηνίατρος Elisa Kleinman προειδοποιεί ότι «όταν μια γάτα μπλεχτεί σε κορδόνια, σχοινάκια ή ακόμη και σε κάτι τόσο λεπτό όσο μια κλωστή που κρέμεται από ένα παιχνίδι, το μπέρδεμα καθαυτό δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο οι προσπάθειες της γάτας να απελευθερωθεί. Αν έχετε δει ποτέ μια γάτα να προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεμπλέξει από ένα κουβάρι μαλλιού στο οποίο έχει παγιδευτεί, θα έχετε παρατηρήσει ότι συνήθως αρχίζει να χτυπιέται και να στριφογυρίζει έντονα. Αυτό από μόνο του τη θέτει σε κίνδυνο, καθώς η κλωστή ή το κορδόνι μπορεί να σφίξει ακόμη περισσότερο. Όσο λεπτή κι αν είναι μία μόνο κλωστή, μια ντουζίνα κλωστές μαζί μπορεί να αποβούν θανατηφόρες.»

5. Παιχνίδια με κουδουνάκια

Οι κατασκευαστές παιχνιδιών χρησιμοποιούν κάθε είδους ευφάνταστα μικρά αντικείμενα για να κάνουν τα παιχνίδια των γατών όλο και πιο ενδιαφέροντα. Επομένως, το να τοποθετούν κουδουνάκια πάνω ή μέσα στα παιχνίδια φαίνεται απολύτως λογικό.

Υπάρχει όμως και εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Οι γάτες λατρεύουν να μασούν το «θήραμά» τους. Όταν πιάνουν το κουδουνάκι, αυτό αποτελεί απλώς άλλη μία υφή που μπορούν να μασήσουν. Εάν τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά ώστε να περάσουν φυσιολογικά από το πεπτικό σύστημα, το μέταλλο μπορεί να διασπαστεί μέσα στο έντερο της γάτας και να απελευθερώσει επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Εάν υπάρχει πιθανότητα η γάτα σας να έχει φάει κάτι που δεν θα έπρεπε, το Pet Health Network αναφέρει συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

-Εμετό

-Διάρροια

-Ευαισθησία ή πόνο στην κοιλιά

-Απώλεια όρεξης

-Δυσκολία στην αφόδευση ή δυσκοιλιότητα

-Λήθαργο

Για αυτό κρατήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από το πάτωμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση η γάτα. Ειδικά αν γνωρίζετε ότι η γάτα σας είναι από αυτές που «αρπάζουν τα πάντα», τότε κάθε κλωστή, πινέζα, σχοινάκι, νόμισμα κτλ μπορεί να γίνουν υποψήφια «θηράματα».