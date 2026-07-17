Μεξικό: Σεισμός 7,4 βαθμών στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε αισθητή επίσης στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

ΑΠΕ-ΜΠΕ