Μέτσολα: Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου – Πρέπει να παραδώσουμε αποτελέσματα

Στην ομιλία της προς τους ηγέτες της ΕΕ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,Ρομπέρτα Μέτσολα,υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η κ. Μέτσολα χαρακτήρισε ιστορική στιγμή την έναρξη του πρώτου θεματικού συμπλέγματος ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αποδεικνύοντας ότι η διεύρυνση είναι μια ζωντανή διαδικασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων, ξεχωρίζοντας το κλείσιμο κεφαλαίων από το Μαυροβούνιο και τις εκθέσεις προόδου για ακόμη τέσσερις χώρες της περιοχής. Ζήτησε ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες για την ανάδειξη των απτών οφελών της διεύρυνσης, ενώ ξεκαθάρισε ότι καθεστώτα «σταδιακής ενσωμάτωσης» δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πλήρη ένταξη. Τέλος, επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη στην Ουκρανία με βάση την αρχή «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Χαιρετίζοντας το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, εξέφρασε την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου για εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Τόνισε την ανάγκη θέσπισης νέων ιδίων πόρων, ώστε ο προϋπολογισμός να είναι φιλόδοξος χωρίς να επιβαρύνονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί, λειτουργώντας ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.

Η Πρόεδρος σημείωσε την έγκριση του Κανονισμού για τις Επιστροφές στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τη συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Ζήτησε πρόοδο στον Κανονισμό για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών και στήριξη των Εξόχως Απομακρυσμένων Περιφερειών. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη στοχευμένη τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας για τη δυνατότητα ψήφου δι’ αντιπροσώπου για εγκυμονούσες και νέες μητέρες ευρωβουλευτές, καλώντας τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν.

Αναδεικνύοντας την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τεχνολογικού τομέα και την ισχυρή απόδοση των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών ταμείων, ζήτησε τη στήριξη αυτής της δυναμικής μέσω του Οδικού Χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά». Ανακοίνωσε διοργανικές συμφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και την άμυνα, καθώς και την υπερψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Στον ενεργειακό τομέα, χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και επέμεινε στη στρατηγική μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ.

Κλείνοντας, η κ. Μέτσολα επιβεβαίωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινούνται πλήρως συγχρονισμένα βάσει των νομοθετικών προτεραιοτήτων για το 2026.