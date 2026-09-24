Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, στο 15,8% η ΕΛΑΣ με απώλειες, κέρδη για ΠΑΣΟΚ, στην 8η θέση η Καρυστιανού

Διευρυμένο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ΕΛΑΣ καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση της Metron Analysis για τη φθινοπωρινή περίοδο, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου αυξάνεται στις 14,4 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 13,3 μονάδων στην προηγούμενη μέτρηση.

Η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση με 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 0,2 μονάδες σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου. Στην πρόθεση ψήφου, αντίθετα, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει οριακή ενίσχυση, καθώς από το 25% ανεβαίνει στο 25,1%.

Η μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες συνδέεται και με τη σημαντική συρρίκνωση της αδιευκρίνιστης ψήφου, η οποία περιορίζεται στο 10,4%, από 12,3% στην προηγούμενη έρευνα.

Βελτιωμένη είναι παράλληλα η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 30%, κερδίζοντας μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Κατά μία μονάδα αυξάνονται και οι θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης, οι οποίες διαμορφώνονται στο 29% από 28%.

Υποχωρεί η ΕΛΑΣ – Μεγαλώνει η απόσταση Μητσοτάκη από Τσίπρα

Η μέτρηση της Metron Analysis καταγράφει παράλληλα υποχώρηση της ΕΛΑΣ, σε συνέχεια της εικόνας που είχε αποτυπωθεί και σε άλλες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 15,8% στην εκτίμηση ψήφου, χάνοντας 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. Αντίστοιχη είναι η τάση και στην πρόθεση ψήφου, όπου η ΕΛΑΣ υποχωρεί από το 14,1% στο 13,1%, παρά τη μείωση του ποσοστού των αναποφάσιστων.

Απώλειες καταγράφει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Το ποσοστό του μειώνεται κατά δύο μονάδες, από 15% τον Ιούνιο σε 13%, με αποτέλεσμα η απόστασή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διευρύνεται στις 17 μονάδες, έναντι 14 μονάδων προηγουμένως.

Κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ

Αντίθετη πορεία καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενισχύει τα ποσοστά του και περιορίζει την απόστασή του από τη δεύτερη ΕΛΑΣ.

Στην πρόθεση ψήφου το κόμμα ανεβαίνει κατά 1,1 μονάδα, φθάνοντας στο 10,5% από 9,4%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει άνοδο 1,2 μονάδων και διαμορφώνεται στο 12,6%.

Ως αποτέλεσμα, η διαφορά ΕΛΑΣ–ΠΑΣΟΚ περιορίζεται αισθητά: από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου υποχωρεί στις 3,2 μονάδες στη νέα μέτρηση.

Βελτιωμένα είναι και τα προσωπικά ευρήματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι θετικές γνώμες για την παρουσία του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνονται κατά τρεις μονάδες, από 13% σε 16%. Παράλληλα, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ανεβαίνει από το 5% στο 7%. Παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό, ωστόσο μειώνει την απόστασή του από τον Αλέξη Τσίπρα στις έξι μονάδες, από δέκα προηγουμένως.

Σημαντική πτώση για το κόμμα Καρυστιανού

Από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρήματα της δημοσκόπησης είναι η υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Το κόμμα, που τον Ιούνιο βρισκόταν στο 7,5% και στην τέταρτη θέση, περιορίζεται πλέον στο 4,4%, υποχωρώντας στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Στην τέταρτη θέση περνά η Ελληνική Λύση, η οποία ενισχύεται κατά 1,2 μονάδες, από 5,7% σε 6,9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%.

Μικρή άνοδο εμφανίζει και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία κινείται από το 5,6% στο 5,8%, ενώ αισθητή ενίσχυση καταγράφει η Φωνή Λογικής, που κερδίζει 1,5 μονάδα και φθάνει στο 5,3%, έναντι 3,8% τον Ιούνιο.

Με βάση την εκτίμηση ψήφου της Metron Analysis, η επόμενη Βουλή θα ήταν εννεακομματική, καθώς πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται και το ΜέΡΑ25 με 3,5%.

Αντίθετα, κάτω από το κοινοβουλευτικό όριο παραμένει η Νίκη, η οποία συγκεντρώνει 1,7%, παρότι ενισχύεται κατά μισή μονάδα. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, ενώ το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη καταγράφεται στο 1,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Η συνολική εικόνα της μέτρησης αποτυπώνει έτσι διεύρυνση της απόστασης μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, υποχώρηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μειώνει τη μεταξύ τους διαφορά. Παράλληλα, σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στα μικρότερα κόμματα, με κυριότερη την πτώση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και την άνοδο της Ελληνικής Λύσης και της Φωνής Λογικής.

Kόμμα Σαμαρά

Σταθερά στο 5% παραμένει η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% (από 65%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι «απίθανο» να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.