Μετρό Θεσσαλονίκης: Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση προς Καλαμαριά – Οι 5 σταθμοί και η διαδρομή

Νέα σελίδα στις μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και την προσθήκη πέντε νέων σταθμών στο δίκτυο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον σταθμό της Μίκρας, ενώ η νέα υπόγεια διαδρομή έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα.

Οι νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρήνη και η Μίκρα, με τον τελευταίο να αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης. Η νέα διαδρομή δεν λειτουργεί ως αυτόνομη γραμμή, αλλά ως κλάδος του ενιαίου δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Μίκρα – κέντρο σε περίπου 15 λεπτά

Η επέκταση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις από την ανατολική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο.

Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται σε περίπου 15 λεπτά, ενώ η διαδρομή έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 24 έως 26 λεπτά.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο νέος κλάδος θα μπορούσε να εξυπηρετεί από 63.000 έως 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης.

Κάθε τρία λεπτά οι συρμοί στον βασικό κορμό

Με το σύνολο του δικτύου σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα των συρμών στον βασικό κορμό αναμένεται να διαμορφώνεται περίπου στα τρία λεπτά.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει λειτουργία με 20 συρμούς, ενώ η κυκλοφορία θα κατανέμεται μεταξύ του κλάδου της Καλαμαριάς και εκείνου της Νέας Ελβετίας.

Πληρωμή και με τραπεζική κάρτα

Μία ακόμη αλλαγή αφορά το σύστημα πληρωμών.

Στους σταθμούς της επέκτασης έχουν εγκατασταθεί εκδοτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο βήμα είναι η δυνατότητα απευθείας χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στις πύλες, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση εισιτηρίου.

Στόχος είναι το ίδιο σύστημα να επεκταθεί στη συνέχεια και στη βασική γραμμή, ώστε να εφαρμόζεται ενιαία σε ολόκληρο το δίκτυο.

Στο επόμενο στάδιο η Οδός Πόντου

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Οδού Πόντου, έργο που θεωρείται κρίσιμο για την καλύτερη πρόσβαση στους σταθμούς της Καλαμαριάς.

Η σύμβαση βρίσκεται ακόμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ έχουν απομείνει και ορισμένες απαλλοτριώσεις. Μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα, με χρόνο κατασκευής περίπου εννέα μήνες.

Το συνολικό κόστος της Οδού Πόντου έχει ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για ασφαλέστερη πρόσβαση πεζών και επιβατών προς τους σταθμούς.

Επόμενο μεγάλο στοίχημα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Με την Καλαμαριά να περνά πλέον σε φάση λειτουργίας, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος έχει χαρακτηρίσει την επέκταση προς τα δυτικά ως το «επόμενο μεγάλο στοίχημα», με τον σχεδιασμό να αφορά περιοχές όπως η Σταυρούπολη, οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύοσμος και η Ηλιούπολη.

Για τη συγκεκριμένη επέκταση έχουν ήδη ξεκινήσει πρόδρομες και τοπογραφικές εργασίες, ενώ στόχος του υπουργείου είναι οι μελέτες να έχουν ωριμάσει εγκαίρως ώστε το έργο να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Νέες λεωφορειακές γραμμές από την 1η Σεπτεμβρίου

Η λειτουργία της επέκτασης φέρνει αλλαγές και στο δίκτυο λεωφορείων της Καλαμαριάς.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή νέες και τροποποιημένες γραμμές, ώστε να συνδεθούν οι γειτονιές της περιοχής με τους νέους σταθμούς.

Εξαίρεση αποτελεί η γραμμή Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο Μακεδονία», η οποία ξεκινά ήδη από τις 27 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που ανοίγει η επέκταση προς την Καλαμαριά.