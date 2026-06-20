Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική λειτουργία από σήμερα – Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται από σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου σε κανονική εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με το προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων (Δευτέρα – Κυριακή, 05:15 – 23:00), όπως αναφέρει ενημέρωση της αρμόδιας εταιρείας.

Από σήμερα Σάββατο 20/6, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29/5 έως και 19/6 (ημερομηνίες κατά τις οποίες η γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας για τη διεξαγωγή των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, στο δίκτυο), μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των παρακάτω σταθμών για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους, για τις ημέρες που δεν ήταν δυνατή η χρήση τους: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Ωράριο λειτουργίας εκδοτηρίων: Δευτέρα – Κυριακή: 07:00 – 19:00. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα.

Έκλεισε ο κύκλος για τη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ

Η γραμμή Μ1, η οποία επιστρατεύτηκε στις 29 Μαΐου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που προέκυψαν, λόγω της προσωρινής διακοπής στη λειτουργία του Μετρό, έκλεισε χθες Παρασκευή 19 Ιουνίου τον κύκλο της.

Από σήμερα Σάββατο, 20 Ιουνίου, όπως προαναφέρθηκε, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, με την επαναλειτουργία του Μετρό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, παρά τις κυκλοφοριακές προκλήσεις στο κέντρο της πόλης, ο στόλος των 16 αρθρωτών λεωφορείων και το προσωπικό του Οργανισμού –που εργάστηκε με αναστολή αδειών– εξασφάλισαν υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στα δρομολόγια, της τάξης του 97,5%, κρατώντας τη συχνότητα διέλευσης σταθερά κοντά στα 7 λεπτά.