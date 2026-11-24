Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, από τις 09:00 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία σε τρεις κεντρικούς σταθμούς του δικτύου. Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί:

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«Σιντριβάνι»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής, οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά από τους παραπάνω σταθμούς, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούν στάσεις για την επιβίβαση ή αποβίβαση του κοινού.