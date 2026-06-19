Μετρό Θεσσαλονίκης: 30 εκατ. επιβάτες το 2025 και κερδοφορία στην πρώτη ετήσια χρήση

Η χρήση του 2025 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος λειτουργίας της THEMA Α.Ε., της εταιρείας που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης και αποτελείται από την κοινοπραξία της ιταλικής ΑΤΜ και της γαλλικής Egis.

Το 2025 ήταν το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος, καθώς το Μετρό Θεσσαλονίκης (βασική γραμμή) εγκαινιάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 23,95 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 13,69 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να φθάσει τα 10,27 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,21 εκατ. ευρώ.

Στο αποτέλεσμα συνέβαλαν αφενός τα λοιπά έσοδα, ύψους 247,9 χιλ. ευρώ και αφετέρου η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία βρισκόταν σε φάση πλήρους ανάπτυξης των επιχειρησιακών της δομών.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 731,9 χιλ. ευρώ, υπερβαίνοντας τα χρηματοοικονομικά έσοδα των 345,4 χιλ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 823,8 χιλ. ευρώ, ενώ μετά την επιβάρυνση φόρου εισοδήματος ύψους 158,2 χιλ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 665,6 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η αναγνώριση των εσόδων γίνεται σύμφωνα με τη Διερμηνεία 12 των ΔΠΧΑ για τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, γεγονός που διαφοροποιεί τη λογιστική απεικόνιση των εσόδων σε σχέση με μία συμβατική εμπορική επιχείρηση.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του 2025 βασίστηκε σε εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μοντέλο που υποβλήθηκε στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και επικαιροποιήθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Η ΤΗΕΜΑ εξυπηρέτησε 30 εκατ. επιβάτες το 2025

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η THEMA ολοκλήρωσε το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες.

Η εταιρεία απασχολούσε στο τέλος του 2025 περίπου 350 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου αποσπασμένου και μη μόνιμου προσωπικού, ενώ επένδυσε σημαντικά στην εκπαίδευση και την οργανωτική της ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του έτους προχώρησε επίσης στην απόκτηση πιστοποίησης ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ ξεκίνησε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των λειτουργιών και της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2026, έτος κατά το οποίο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Η επέκταση εκτιμάται ότι θα διευρύνει σημαντικά το επιβατικό κοινό και θα ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο λειτουργίας, συντήρησης και ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγή: metaforespress.gr