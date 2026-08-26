Μετρό Καλαμαριάς: Από τη Μίκρα στο κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά – Πρώτη ξενάγηση στους νέους σταθμούς

της Βαρβάρας Ζούκα

Μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, οι πέντε νέοι σταθμοί άνοιξαν σήμερα για τους δημοσιογράφους, σε ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και είχε ως αφετηρία τον σταθμό της Μίκρας.

Στην ξενάγηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταχιάος καθώς και η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στις 3.00 μετά το μεσημέρι η επέκταση θα παραδοθεί στους πολίτες, προσθέτοντας περίπου 4,5 χιλιόμετρα και πέντε σταθμούς –«Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα»– στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο κλάδος του μετρό «25ης Μαρτίου – Μίκρα» έχει πλέον αδειοδοτηθεί και έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία, ενώ από αύριο θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με τη βασική γραμμή «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία».

Χρ. Δήμας: 60.000 επιπλέον επιβάτες και έως 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα

Στη σημασία που αναμένεται να έχει η επέκταση για τις καθημερινές μετακινήσεις στάθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, παρουσιάζοντας στοιχεία για την επίδραση που έχει ήδη η λειτουργία του Μετρό στην κυκλοφορία της πόλης. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, μετά τη λειτουργία της βασικής γραμμής τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μειώθηκαν κατά 15%. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά και τη λειτουργία των πέντε νέων σταθμών εκτιμάται ότι το Μετρό θα κερδίσει περίπου 60.000 επιπλέον επιβάτες ημερησίως, ενώ από τους δρόμους αναμένεται να αποσυρθούν ακόμη 13.000 έως 15.000 αυτοκίνητα κάθε ημέρα. «Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών», σημείωσε ο κ. Δήμας.

Ν. Ταχιάος: «Δεν αλλάζουμε απλώς την Καλαμαριά. Είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης»

Στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που συνόδευσαν την κατασκευή του έργου αναφέρθηκε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η επέκταση δεν αποτελεί ένα αυτοτελές έργο για την Καλαμαριά, αλλά κομμάτι ενός ενιαίου δικτύου για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. «Δεν αλλάζουμε απλώς την Καλαμαριά. Δεν είναι το Μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο», υπογράμμισε.

Ο κ. Ταχιάος έστρεψε παράλληλα το βλέμμα στην επόμενη φάση ανάπτυξης του Μετρό, επισημαίνοντας ότι στους στόχους του υπουργείου βρίσκεται η επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ώστε το μετρό να καλύψει τις ανάγκες “του δυναμικού πληθυσμού της δυτικής Θεσσαλονίκης”.

Χρ. Αράπογλου: Αλλάζει η κινητικότητα και η οικονομία της Καλαμαριάς

Στις ευρύτερες αλλαγές που φέρνει το Μετρό στην Καλαμαριά και σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα αναφέρθηκε η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου, συνδέοντας τη λειτουργία της επέκτασης με τον συνολικότερο επανασχεδιασμό των μετακινήσεων στην περιοχή. Η δήμαρχος έκανε γνωστό ότι ο σχεδιασμός για τη δημοτική συγκοινωνία βρίσκεται σχεδόν έτοιμος, ενώ παράλληλα προχωρά η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα διαφορετικά μέσα να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και την πρόσβασή τους στους νέους σταθμούς.

Όπως επισήμανε, η λειτουργία του Μετρό δεν αναμένεται να αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται κάτοικοι και επισκέπτες, αλλά να επηρεάσει συνολικότερα την οικονομική ζωή της Καλαμαριάς. Ήδη, όπως σημείωσε, στον άξονα του Μετρό καταγράφεται διαφορετική ζήτηση, τόσο στις αξίες των ακινήτων όσο και σε άλλες χρήσεις γης, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Μίκρα – κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά

Με τη νέα επέκταση, η απόσταση από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε λιγότερο από 20 λεπτά, ενώ για ολόκληρη τη διαδρομή από τη «Μίκρα» μέχρι τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα απαιτούνται περίπου 24 έως 26 λεπτά. Μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου» η γραμμή διακλαδώνεται, με τους συρμούς να κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», σε αναλογία δύο προς ένα. Στο κοινό τμήμα, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την 25ης Μαρτίου, η χρονοαπόσταση θα ξεκινήσει από περίπου τρία λεπτά, ενώ στον κλάδο προς Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα είναι περίπου 4,5 λεπτά.