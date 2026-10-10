Μέτρα για την ενέργεια και “θετικά νέα” στην ατζέντα της κυβέρνησης

Του Βαγγέλη Πλάκα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στις Βρυξέλλες την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. Όπερ σημαίνει πως το πρώτο κύμα μέτρων για την επιδότηση στην τελική τιμή του πετρελαίου κίνησης, που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την Τετάρτη, θα αποφασισθούν δίχως να έχει ανάψει ευρωπαϊκό πράσινο φως πάνω στο αίτημα που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επιτραπεί δημοσιονομική ευελιξία για τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Βάσει λοιπόν των δημοσιονομικών περιθωρίων αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ενέργειας-Περιβάλλοντος για το ύψος της τελικής επιδότησης και άρα την τιμή που θα διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης απο τις 15 ως τις 30 Οκτωβρίου. Αν άνοιγε σήμερα δίχως επιδότηση, η τιμή του θα κυμαίνονταν στα 2 ευρώ το λίτρο ενώ ο πρωθυπουργός έχει πει ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω απο το 1.75 Ευρώ, τιμή στην οποία έκλεισε πέρσι. Την προηγούμενη Τετάρτη κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ενώ οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα αφορούν και τις τελικές αποφάσεις για το επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρσι και θα αφορά περισσότερους καταναλωτές, καθώς θα διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Περιοδείες

Το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης είναι το πρώτο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Την ίδια ώρα, στον απόηχο και της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της ΝΔ, τόσο το Μαξίμου όσο και η Πειραιώς μπαίνει σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς που θα συνεχιστούν ως τις κάλπες του Μαϊου του 2027. “Περιοδείες με θετικά νέα”, είναι η φιλοσοφία του προγράμματος που σχεδιάζεται και στο οποίο μπροστά βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έμφαση θα δοθεί δε σε Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, με τον πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες θα έχει επισκεφθεί Χαλκιδική, την Πέμπτη, και Πιερία και Θεσσαλονίκη. Ομοίως μπαράζ περιοδειών κάνουν και οι υπουργοί όπως την Πέμπτη ο Υποδομών Χρίστος Δήμας με αφορμή την έναρξη των εργασιών για την διάνοιξη και ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά και σήμερα η Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το άνοιγμα στο κοινό του Αλκαζάρ.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 10-10-2026(