Μέτωπο των ηγετών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας – Απειλή Μεντέντεφ για «χτυπήματα»

Κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας δημιουργούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και το ΝΑΤΟ, ύστερα από τις κατηγορίες της Γερμανίας ότι η Μόσχα κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε βάρος της, την ώρα που ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ απειλεί με «άμεσα χτυπήματα».

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε το Βερολίνο να κατηγορήσει ανοικτά τη Μόσχα για υβριδικό πόλεμο ήταν ο εντοπισμός του drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Ο εντοπισμός του drone που έφερε περίπου 600 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov στις 4 Αυγούστου σήμανε συναγερμό με τις Αρχές να καταλήγουν μετά από έρευνα στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ρωσικός δάκτυλος.

Ήταν μετά από αυτή την εξέλιξη που το Βερολίνο αποφάσισε να στραφεί κατά της Μόσχας και να πυροδοτήσει αντιδράσεις από την Ε.Ε αλλά και από τις ΗΠΑ.

Ήδη πολλοί είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και πρωτεύουσες που έχουν καλέσει Ρώσους αξιωματούχους για να ζητήσουν εξηγήσεις, ενώ αρχηγοί κρατών ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν εκφράσει ανοικτά τη στήριξή τους στο Βερολίνο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στα πλαίσια της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία, αποκάλυψε ότι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ είχε καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες σχετικά με το περιστατικό.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αποδώσουν»

Αποκαλυπτικές για το πώς βλέπει η Ευρώπη την υπόθεση ήταν και οι δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του γενικού γρμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Θέλω, λοιπόν, να είμαι απολύτως σαφής σχετικά με τη φύση αυτού του περιστατικού. Πρόκειται για μια επίθεση με χρήση υλικού στρατιωτικών προδιαγραφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα το ανεχτούμε. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τη Γερμανία.

Αν η πρόθεση ήταν να μας κάνουν να το ξανασκεφτούμε όσον αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το μόνο που πέτυχαν ήταν να ενισχύσουν την αποφασιστικότητά μου. Οι εκφοβιστικές τακτικές δεν θα αποδώσουν», πρόσθεσε.

Μάλιστα τόνισε ότι η επίθεση στη Λειψία «σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση σε έδαφος της ΕΕ, η οποία αποδίδεται άμεσα στη Ρωσία».

ΕΕ και ΝΑΤΟ «δεν θα περιοριστούν στη διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία, αλλά θα την εντείνουν», κατέληξε.

Ρούτε: «Απερίσκεπτη η Ρωσία»

Την άποψη ότι «η Ρωσία έχει γίνει ολοένα και πιο απερίσκεπτη», εξέφρασε ο Ρούτε.

«Έχουμε δει περισσότερα drones και πυραύλους να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο. Έχουμε επίσης διαπιστώσει αύξηση των κακόβουλων ενεργειών που στοχεύουν άμεσα το έδαφός μας, είτε πρόκειται για εμπρησμούς σε εργοστάσια παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού για την Ουκρανία, είτε για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι «ο κίνδυνος που συνιστά η Ρωσία είναι σαφής», με το ΝΑΤΟ να «εργάζεται νυχθημερόν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών μας».

«Αν η Ρωσία πιστεύει ότι θα διχαστούμε εξαιτίας των απειλών ή ότι θα αποτραπούμε από το να στηρίξουμε την Ουκρανία, πλανάται. Η ενότητά μας παραμένει ακλόνητη», πρόσθεσε.

Στήριξη και από τις ΗΠΑ στη Γερμανία

Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τη Γερμανία και τους άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ απέναντι στις προσπάθειες πρόκλησης χάους εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, Μάθιου Γουίτακερ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες προς τη Γερμανία και όλους τους Συμμάχους απέναντι σε προσπάθειες πρόκλησης βλάβης και χάους στο έδαφος του ΝΑΤΟ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης οι σύμμαχοι να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την αποτροπή κάθε απειλής κατά της Συμμαχίας», ανέφερε.

Απειλές από τη Μόσχα

Η Ρωσία με τη σειρά της απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες και απειλεί.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τα γερμανικά μέτρα κατά της Ρωσίας «σοβαρό λάθος».

«Πού είναι τα στοιχεία;» διερωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα η γερμανική πλευρά «πλαστά».

«Αξίζουν ένα άμεσο χτύπημα»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντίδραση του Ρώσου πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε απευθυνόμενος στη Γερμανία: «Αξίζουν ένα άμεσο χτύπημα εναντίον όλων των γερμανικών εγκαταστάσεων στρατιωτικής παραγωγής που προορίζονται για τη συμμορία των Μπαντεριστών. Έτσι αποκαλεί η Μόσχα την ουκρανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στον Στεπάν Μπαντέρα, τον Ουκρανό εθνικιστή που συνεργάστηκε με τη Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πολύ πιθανόν εναντίον ορισμένων άλλων τοποθεσιών στο Βερολίνο», σημείωσε.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο TASS ότι η Μόσχα θα δώσει «ανάλογη απάντηση» ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες του Βερολίνου. Έκανε μάλιστα λόγο για «τραβηγμένο και κατασκευασμένο πρόσχημα» του Βερολίνου για την περαιτέρω όξυνση των εντάσεων και υποστήριξε ότι, «όπως συνήθως», δεν υπάρχουν πειστικά ή σοβαρά στοιχεία.

Η Ζαχάροβα προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και κατηγόρησε τη Γερμανία ότι εμπλέκεται σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων πολιτών και, αναφερόμενη στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε: «Το Βερολίνο χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας».