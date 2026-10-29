Μετεωρίτης από τη Σαχάρα αποκαλύπτει ότι υπήρχε νερό στον Άρη πριν από 4,1 δισ. χρόνια

Eνα σπάνιο παράθυρο στην ιστορία του Άρη, πριν από περισσότερα από 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, ανοίγει ο μετεωρίτης Teghaza 001, ο οποίος ανακαλύφθηκε στην έρημο Σαχάρα, στο Μάλι.

Η ανάλυση της ηλικίας, της ορυκτολογίας και της χημικής του σύστασης δείχνει ότι το πέτρωμα σχηματίστηκε στον αρειανό φλοιό και διατήρησε ενδείξεις αλληλεπίδρασης με νερό, σε μια εποχή κατά την οποία ο πλανήτης ήταν πολύ διαφορετικός από τον σημερινό, ψυχρό και άνυδρο κόσμο.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science στις 29 Οκτωβρίου 2026, ενώ συμπληρωματική έρευνα για το νερό που περιέχει ο μετεωρίτης είχε δημοσιευθεί τον Ιούνιο στο Science Advances.

Οι δύο μελέτες συνδυάζουν διαφορετικές αναλύσεις και ενισχύουν την εικόνα ενός πρώιμου Άρη όπου το νερό είχε ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη.

Η ανακάλυψη δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε ζωή στον Άρη. Προσφέρει, ωστόσο, νέα στοιχεία ότι πριν από περίπου 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχαν περιβαλλοντικές συνθήκες δυνητικά κατάλληλες για την ανάπτυξή της.

Τι αποκαλύπτει η χημική σύσταση του μετεωρίτη

Η σημασία του Teghaza 001 δεν περιορίζεται στην ηλικία του. Το πέτρωμα προσφέρει στοιχεία για το πώς το νερό αλληλεπιδρούσε με τον αρειανό φλοιό όταν ο πλανήτης βρισκόταν στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του.

Πρόκειται για ένα πυριγενές πέτρωμα, γνωστό ως γάββρος, με σχετικά μεγάλους κρυστάλλους που σχηματίστηκαν καθώς το μάγμα ψυχόταν αργά κάτω από την επιφάνεια.

Τα κύρια ορυκτά του είναι ο άστριος και ο πυρόξενος, ενώ περιέχει και κρυστάλλους ζιρκονίου, οι οποίοι αποδείχθηκαν καθοριστικοί για τον προσδιορισμό της ηλικίας του.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις ότι το πέτρωμα μεταβλήθηκε από την παρουσία νερού, καθώς το μάγμα ψυχόταν και κρυσταλλωνόταν.

Η διαδικασία αυτή δείχνει ότι το νερό δεν υπήρχε μόνο ως πιθανό επιφανειακό στοιχείο, αλλά μπορούσε να διεισδύει βαθύτερα στον φλοιό και να αλληλεπιδρά με τα πετρώματα και τα υλικά που προέρχονταν από τον μανδύα.

Η ανάλυση ισοτόπων υδρογόνου και οξυγόνου ενισχύει αυτό το συμπέρασμα. Τα ισότοπα είναι μορφές του ίδιου χημικού στοιχείου με διαφορετικό αριθμό νετρονίων και οι αναλογίες τους λειτουργούν ως γεωχημικά ίχνη, βοηθώντας τους επιστήμονες να ανασυνθέσουν την προέλευση του νερού και τις μεταβολές που υπέστη με την πάροδο του χρόνου.

Πώς προσδιορίστηκε η ηλικία του

Η ηλικία του μετεωρίτη προσδιορίστηκε με τη μελέτη ορυκτών που περιέχουν ουράνιο. Το ουράνιο διασπάται ραδιενεργά και μετατρέπεται σταδιακά σε μόλυβδο με γνωστούς ρυθμούς.

Μετρώντας τις αναλογίες των ισοτόπων αυτών, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν πόσος χρόνος έχει περάσει από τον σχηματισμό ή από συγκεκριμένες γεωλογικές μεταβολές ενός πετρώματος.

Οι μετρήσεις στους κρυστάλλους ζιρκονίου έδωσαν ηλικία περίπου 4,11 δισεκατομμυρίων ετών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παλαιό δείγμα, που επιτρέπει τη μελέτη μιας περιόδου για την οποία οι άμεσες πληροφορίες από τον Άρη παραμένουν περιορισμένες.

Σύμφωνα με τη NASA, ο Teghaza 001 έχει μάζα περίπου 800 γραμμαρίων και ανακαλύφθηκε σε οκτώ κομμάτια στην έρημο του Μάλι το 2022. Το μεγαλύτερο τμήμα του έχει περίπου το μέγεθος μιας γροθιάς.

Η επίσημη καταχώρισή του στη βάση δεδομένων της Meteoritical Society επιβεβαιώνει την αρειανή προέλευσή του και το έτος εύρεσης.

Ένα από τα αρχαιότερα αρειανά πετρώματα στη Γη

Από τους περίπου 435 γνωστούς μετεωρίτες αρειανής προέλευσης που έχουν εντοπιστεί στη Γη, μόνο τρεις θεωρείται ότι προέρχονται από τόσο πρώιμη περίοδο της ιστορίας του πλανήτη.

Ένα από τα άλλα δύο δείγματα είναι ο μετεωρίτης ALH 84001, ο οποίος βρέθηκε στην Ανταρκτική το 1984. Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι η ηλικία του πλησίαζε τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όμως νεότερες αναλύσεις έδειξαν ότι είναι παρόμοια με εκείνη του Teghaza 001. Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο μετεωρίτης από το Μάλι ενδέχεται να είναι ο παλαιότερος από τους δύο.

Το τρίτο δείγμα, γνωστό ως «Black Beauty», είναι σημαντικά νεότερο, με ηλικία περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων ετών.

Η αξία του Teghaza 001 έγκειται και στο γεγονός ότι διατηρεί ένα διαφορετικό σύνολο ορυκτών και γεωλογικών χαρακτηριστικών.

Η μελέτη του μπορεί επομένως να συμπληρώσει τα κενά που αφήνουν τα υπόλοιπα δείγματα, προσφέροντας πληροφορίες για τμήματα του αρειανού φλοιού που δεν έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς στις εργαστηριακές αναλύσεις.

Πού σχηματίστηκε και πώς έφτασε στη Γη

Η ακριβής περιοχή του Άρη από την οποία προήλθε ο μετεωρίτης δεν έχει προσδιοριστεί. Ωστόσο, η χημική του σύσταση και τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του παραπέμπουν στα νότια υψίπεδα του πλανήτη.

Μία από τις πιθανές περιοχές προέλευσης είναι η λεκάνη Ελλάς, ένας από τους μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης στον Άρη.

Η NASA επισημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των μετεωριτών με δεδομένα από δορυφόρους και ρομποτικά οχήματα που εξερευνούν την επιφάνεια του πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν τις πιθανές τοποθεσίες προέλευσης, χωρίς να είναι πάντοτε δυνατό να προσδιορίσουν ένα συγκεκριμένο σημείο.

Η διαδρομή του Teghaza 001 προς τη Γη ξεκίνησε όταν μια ισχυρή πρόσκρουση στην επιφάνεια του Άρη εκτόξευσε το πέτρωμα στο διάστημα.

Στη συνέχεια, κινήθηκε σε τροχιά που τελικά διασταυρώθηκε με εκείνη της Γης. Κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, τμήμα του επιβίωσε από την έντονη θέρμανση και κατέληξε στη Σαχάρα.

Το πότε ακριβώς έπεσε στη Γη παραμένει άγνωστο. Οι επιστήμονες γνωρίζουν πότε ανακαλύφθηκε, όχι όμως πόσο καιρό είχε παραμείνει στην επιφάνεια της ερήμου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την πιθανότητα ζωής στον Άρη

Η ύπαρξη υγρού νερού θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη ζωή όπως την γνωρίζουμε. Τα δεδομένα από τον Teghaza 001 ενισχύουν την άποψη ότι ο πρώιμος Άρης διέθετε τουλάχιστον ορισμένα από τα απαραίτητα συστατικά για να φιλοξενήσει μικροβιακούς οργανισμούς.

Παλαιότερες παρατηρήσεις από διαστημικές αποστολές έχουν καταγράψει ενδείξεις αρχαίων ποταμών, λιμνών και πιθανής εκτεταμένης υδάτινης μάζας στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη.

Ο μετεωρίτης προσθέτει σε αυτή την εικόνα ένα διαφορετικό είδος τεκμηρίου: τη χημική καταγραφή της αλληλεπίδρασης νερού και πετρωμάτων σε βάθος μεγαλύτερο των 4,1 δισεκατομμυρίων ετών.

Η Γιανγκ Λιου, πλανητική επιστήμονας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης στο Science, περιέγραψε τον μετεωρίτη ως μαρτυρία μιας εποχής κατά την οποία ο Άρης ήταν πιθανότατα θερμότερος και υγρότερος από ό,τι στο μεγαλύτερο μέρος της μετέπειτα ιστορίας του.

Ο Λι Σάπερ, συν-συγγραφέας της έρευνας και επιστήμονας στο Ames Research Center της NASA, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση πως ο πρώιμος Άρης διέθετε τις κατάλληλες συνθήκες για να φιλοξενήσει ζωή, χωρίς να αποδεικνύουν ότι αυτή εμφανίστηκε πράγματι.

Παράλληλα, η έρευνα για το νερό που καταγράφηκε στον μετεωρίτη δείχνει ότι ο Άρης είχε ήδη αρχίσει να χάνει μέρος του υδρολογικού του αποθέματος σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Η μεταβολή της ατμόσφαιρας, η απώλεια υδρογόνου προς το διάστημα και η δέσμευση νερού στον φλοιό συνέβαλαν στη μακροχρόνια ξήρανση του πλανήτη.

Ένα σπάνιο δείγμα από την παιδική ηλικία του ηλιακού συστήματος

Η Γη και ο Άρης σχηματίστηκαν πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους, οι δύο πλανήτες υπέστησαν έντονες γεωλογικές διεργασίες, όμως η πορεία τους στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε σημαντικά.

Στη Γη, το νερό παρέμεινε καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της ζωής. Στον Άρη, οι συνθήκες μεταβλήθηκαν σταδιακά, με τον πλανήτη να χάνει μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας και του επιφανειακού νερού του.

Η μελέτη του Teghaza 001 επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάσουν εργαστηριακά ένα πέτρωμα από εκείνη την κρίσιμη περίοδο, συμπληρώνοντας τις παρατηρήσεις των δορυφόρων και των ρομποτικών αποστολών.

Μέχρι να καταστούν διαθέσιμα δείγματα που θα έχουν συλλεχθεί απευθείας από τον Άρη και θα έχουν μεταφερθεί στη Γη, οι μετεωρίτες παραμένουν το μοναδικό διαθέσιμο υλικό από τον πλανήτη για τέτοιου είδους αναλύσεις.

Ο Teghaza 001 δεν δίνει ακόμη απάντηση στο ερώτημα αν ο Άρης φιλοξένησε ποτέ ζωή.

Προσφέρει, όμως, ένα σπάνιο γεωλογικό αρχείο που μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν πότε υπήρχε νερό, πώς αλληλεπιδρούσε με τα πετρώματα και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες που ενδεχομένως θα επέτρεπαν την εμφάνιση ζωντανών οργανισμών.