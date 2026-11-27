Βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά και θα επηρεάσει τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή, κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Το Σάββατο (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Την Κυριακή (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.