Meteo: Πώς αποτύπωσε ο δορυφόρος τους καπνούς από τη φωτιά στο Ρέθυμνο – Ταξίδεψαν 100 χιλιόμετρα

Δορυφορικές εικόνες από την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, με το πλούμιο του καπνού και την προσεγγιστική θέση της εστίας να διακρίνονται επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η δορυφορική εικόνα καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT.

Το πλούμιο ακολούθησε πορεία προς τα νότια, οδηγούμενο από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η δορυφορική εικόνα εστιασμένη στην Κρήτη, καθώς και πίνακας με τους 8 μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες ριπές ανέμου, σε km/h, έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία, επίσης ορατές στην πρώτη δορυφορική εικόνα. Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.