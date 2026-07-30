ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ: Έως 125 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο – Στα 112 χλμ/ώρα στη Λέσβο

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/7) στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 χλμ/ώρα και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 χλμ/ώρα. Όπως σημειώνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 χλμ/ώρα από το βράδυ της Τετάρτης (29/7) ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Επιπλέον, πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 χλμ/ώρασημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.