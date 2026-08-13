Meteo: Άνεμοι 7-8 μποφόρ την Παρασκευή και ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα

Μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη 13/08, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή 14/08 τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος). Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους χάρτες των εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08 και της Παρασκευής 14/08 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες.

Όπως φαίνεται σε αυτούς, την Πέμπτη 13/08 οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας. Την Παρασκευή 14/08, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

Εικόνα 1. Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08

Εικόνα 2. Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08

Σημειώνεται, ότι ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης. Οι χάρτες που παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτικοί.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τους ανέμους σήμερα και των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής προβλέπονται τα εξής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.