Μετεγγραφές φοιτητών: Οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων για το έτος 2026 – 2027

Καθορίστηκαν οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων για τις μετεγγραφές των φοιτητών στα ΑΕΙ και Α.Ε.Α με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2026 – 2027.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026 – 2027.
Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους σχετικά με το πλαίσιο αντιστοιχίας που θα ισχύσει για τις μετεγγραφές κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η έκδοση της απόφασης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους εγκαίρως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τις δυνατότητες μετεγγραφής που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:
«Με σεβασμό στον/στην τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια και την οικογένειά του/της θέτουμε στη διάθεση κάθε υποψηφίου/ας ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο επιλογών, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων. Με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικαιροποιούμε τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εξελίξεις του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Στόχος μας είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο ανοιχτό στις ανάγκες της κοινωνίας, με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και ίσες ευκαιρίες για όλους».
Πίνακας Α΄
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.
Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
|ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
|Α/Α
|ΤΜΗΜΑ
|ΙΔΡΥΜΑ
|ΕΔΡΑ
|ΕΞΑΜ.
|1.
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΙΜ)
|1.
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|3.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|4.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|10
|3.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(IM)
|1.
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
|10
|2.
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|4.
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|1.
|ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|5.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(IM)
|1.
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|3.
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|10
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗ
|10
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|6.
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|1.
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|7.
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|3.
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|8.
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(IM)
|1.
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|10
|2.
|ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|9.
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|10.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|11.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
|1.
|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
|ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
|12.
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|3.
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|13.
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(IM)
|1.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΡΤΑ
|10
|3.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|4.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|10
|5.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|10
|6.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑ
|10
|7.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|10
|14.
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΙΜ)
|1.
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
|10
|2.
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
|10
|3.
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|15.
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|1.
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|3.
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|16.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
|1.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|2.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|17.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|8
|2.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|3.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|8
|4.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑ
|8
|5.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΤΡΙΠΟΛΗ
|8
|6.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|18.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΙΜ
|1.
|ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|3.
|ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|10
|4.
|ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑ
|10
|19.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|1.
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΟΣ
|8
|20.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
|1.
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|21.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(τα Τμήματα της ομάδας αυτής δεν είναι αντίστοιχα με τα Τμήματα της ομάδας 22)
|1.
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΑ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|22.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(τα Τμήματα της ομάδας αυτής δεν είναι αντίστοιχα με τα Τμήματα της ομάδας 21)
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΣΗΤΕΙΑ
|8
|3.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
|ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|23.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΜ)
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|10
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΙΜ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|24.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
|8
|25.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|10
|3.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΓΡΙΝΙΟ
|10
|26.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|27.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|3.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|4.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|8
|5.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΑ
|8
|28.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
|1.
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|3.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|4.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
|8
|5.
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΣ
|8
|6.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑ
|8
|7.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|29.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|1.
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
|8
|30.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
|1.
|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|8
|2.
|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|31.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΙΜ)
|1.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|3.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|4.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗ
|10
|5.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|6.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|7.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|10
|8.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|10
|9.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|32.
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|1.
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|2.
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΝΑΥΠΛΙΟ
|8
|33.
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|34.
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|1.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|12
|2.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|12
|3.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|12
|4.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|12
|5.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
|12
|6.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|12
|7.
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|12
|35.
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|2.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|3.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|5.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|6.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|7.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|36.
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|37.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
|3.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|38.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
|1.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|3.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|39.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|40.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|1.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|41.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
|2.
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|4.
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|42.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
|1.
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|10
|43.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|1.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|8
|5.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|6.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|7.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑ
|8
|8.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|9.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΡΕΒΕΖΑ
|8
|44.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|1.
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|2.
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|3.
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|45.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|1.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|3.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΑΜΟΣ
|8
|5.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|6.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ –
ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|7.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ –
ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|8.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΙΑ
|8
|9.
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|8
|46.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
|1.
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|47.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (IM)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
|ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|48.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(IM)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|3.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|49.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΙΜ)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗ
|10
|50.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(IM)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΑΜΟΣ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|10
|3.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|4.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|5.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|10
|6.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|51.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜ)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΥΡΟΣ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|10
|52.
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(IM)
|1.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|53.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(IM)
|1.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|2.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|3.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|4.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|5.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|10
|6.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|7.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|10
|8.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|10
|9.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|54.
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΙΜ)
|1.
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|2.
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|3.
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|10
|4.
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΡΤΑ
|10
|55.
ΝΟΜΙΚΗΣ
|1.
|ΝΟΜΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΝΟΜΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|3.
|ΝΟΜΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|56.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|1.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|3.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|4.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|5.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|6.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|7.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|8.
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΤΡΙΠΟΛΗ
|8
|57.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
|1.
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|58.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|1.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|3.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|4.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|5.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|6.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|7.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|8.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|9.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΤΡΙΠΟΛΗ
|8
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|8
|59.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|1.
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|3.
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|4.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΣ
|8
|5.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|6.
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|8
|7.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|8.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|9.
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΓΡΕΒΕΝΑ
|8
|60.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|1.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|3.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|4.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|5.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΣ
|8
|6.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑ
|8
|7.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|8.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
|8
|61.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|1.
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΖΑΚΥΝΘΟΣ
|8
|2.
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
|3.
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|62.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|1.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|8
|3.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|4.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|5.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
|ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|6.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|7.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΤΡΙΠΟΛΗ
|8
|8.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΙΑ
|8
|9.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|10.
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|11.
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|12.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΙΑ
|8
|13.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|8
|14.
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑ
|8
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΡΤΑ
|8
|63.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|1.
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|2.
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|3.
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|5.
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΟΣ
|8
|6.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|64.
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΙΜ)
|1.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|2.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|3.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|4.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|5.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗ
|10
|6.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|7.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΣΕΡΡΕΣ
|10
|65.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
|1.
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΑΜΟΣ
|8
|2.
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|66.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|1.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΣ
|8
|2.
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|3.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|4.
|ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|8
|5.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|6.
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|67.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
(IM)
|1.
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|2.
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|3.
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|68.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|3.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|4.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|5.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|6.
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|8
|69.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
|1.
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|2.
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|4.
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|5.
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|70.
ΦΥΣΙΚΗΣ
|1.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|4.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|5.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|6.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑ
|8
|7.
|ΦΥΣΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΙΑ
|8
|71.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|1.
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|3.
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|4.
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΣΠΑΡΤΗ
|8
|5.
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΙΑ
|8
|72.
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(IM)
|1.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|2.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|73.
ΧΗΜΕΙΑΣ
|1.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|2.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|3.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|4.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|5.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|8
|6.
|ΧΗΜΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑ
|8
|74.
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΙΜ)
|1.
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|2.
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|3.
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|4.
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|10
|75.
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|1.
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|2.
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΣΠΑΡΤΗ
|8
|3.
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|76.
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|1.
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|8
|2.
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
|8
|77.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|1.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|2.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|3.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|4.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|5.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|8
|6.
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑ
|8
Πίνακας Β΄
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙκΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Αντίστοιχα μεταξύ τους είναι μόνο τα Τμήματα /οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που έχουν ενταχθεί στην ίδια Ομάδα Αντιστοίχισης του Πίνακα Α΄.
** Τα Τμήματα σε ομάδα αντιστοίχισης με την ένδειξη (IM) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του 5-ετούς προγράμματος σπουδών ως Integrated Master και χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
|ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΙΔΡΥΜΑ
|ΕΔΡΑ
|ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πίνακας Γ΄
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.
Ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
|A/A
|ΤΜΗΜΑ
|ΙΔΡΥΜΑ
|ΕΔΡΑ
|ΕΞΑΜ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
|8
|ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑ
|10
|ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΓΡΙΝΙΟ
|10
|ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
|8
|ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
|10
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ –
Πρόγραμμα Πρώτου Κύκλου Σπουδών:
Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ –
Πρόγραμμα Πρώτου Κύκλου Σπουδών: Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΙΜ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
|10
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|10
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|10
|ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|8
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|8
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
|8
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗ
|8
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΙΜ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΘΗΒΑ
|10
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΚΑΤΕΡΙΝΗ
|8
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
ΕΙΣ. ΚΑΤ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
ΕΙΣ. ΚΑΤ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|8
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΗΜΝΟΣ
|8
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ
|10
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΤΡΑ
|8
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|8
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΜ)
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|ΘΕΑΤΡΟΥ (ΙΜ)
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|8
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΙΜ)
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|10
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
|ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
|8
|ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΣ
|8
|ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|10
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΣ
|10
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|8
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|8
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|8
|ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΜ)
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|10
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΣ
|8
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|8
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΣΠΑΡΤΗ
|8
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΝΑΥΠΛΙΟ
|8
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΜΦΙΣΣΑ
|8
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΠΑΤΡΑ
|10
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΛΟΣ
|8
|ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΙΣ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΓΡΕΒΕΝΑ
|8
|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑ
|8
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
|8
|ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΙΜ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|10
|ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑ
|10
|ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΗΝΑ
|8
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΜ)
|ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΑ
|10
|ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|8
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
|8
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
|ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
|8
|ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|8
* Τα Τμήματα με την ένδειξη (IM) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του 5-ετούς προγράμματος σπουδών ως Integrated Master και χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επιπέδου.