Μεταμοσχεύσεις: 324 από την αρχή του έτους – 4.264 νέοι δωρητές οργάνων

Συνολικά 268 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων από 119 αποβιώσαντες δότες και 56 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από την αρχή του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική πορεία της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας, στη χώρα μας, για 6η συνεχόμενη χρονιά, καθώς και την αυξανόμενη εδραίωση της σημασίας της δωρεάς στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών.

Παράλληλα και με στόχο την σαφή ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρώθηκε η ενέργεια αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, για τη δωρεά οργάνων και ιστών, μέσω της ΗΔΙΚΑ, σε πολίτες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση, ώστε όποιος επιθυμεί, να μπορεί, άμεσα και εύκολα να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. Η ενέργεια αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με την ΗΔΥΚΑ και τον ΕΟΜ.

Από την αρχή της δράσης (10/10/2026) έως και τις 18/10/2026 πραγματοποιήθηκαν 4.264 εγγραφές νέων δωρητών οργάνων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.392 επισκέψεις στην ενημερωτική ιστοσελίδα του ΕΟΜ.

51 μεταμοσχεύσεις μέσα σε δύο εβδομάδες

Η δωρεά οργάνων ως η ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες 51 συνάνθρωποί μας μεταμοσχεύθηκαν από 12 δότες οργάνων που απεβίωσαν στα νοσοκομεία: Γ.Ν.Ν.Θ.Α Η Σωτηρία (2 δότες), Γ.Ν.Α. ΚΑΤ (2 δότες), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» – Ε.Ε.Σ., Ωνάσειο Νοσοκομείο, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Γ.Ν. Νίκαιας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εκφράζει την βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τις οικογένειες των δοτών, οι οποίες, μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές τους, επέλεξαν να προσφέρουν ελπίδα και ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, στις διοικήσεις και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας των νοσοκομείων, για την έμπρακτη και καταλυτική συμμετοχή τους σε αυτήν την αλυσίδα ζωής.

Συγκεκριμένα, οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» (4 μεταμοσχεύσεις ήπατος και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού) και ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (3 μεταμοσχεύσεις ήπατος), στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Νεφρού του ΓΝΑ «Λαϊκό» (5 μεταμοσχεύσεις νεφρού), ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» (7 μεταμοσχεύσεις νεφρού και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος), ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» (3 μεταμοσχεύσεις νεφρού) και ΠΓΝ Πατρών (1 μεταμόσχευση νεφρού), καθώς και στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Πνευμόνων και Καρδιάς του Ωνασείου Νοσοκομείου (2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 1 συνδυασμένη μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων). Επίσης, τα μοσχεύματα κερατοειδών μεταφέρθηκαν στη Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του ΓΝΑ Γεννηματάς και στην Τράπεζα Οφθαλμών Βορείου Ελλάδος (ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ