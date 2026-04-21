Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή

Τα Κέντρα Ενημέρωσης της Μεταλλεία Θράκης σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Σάπες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους και αναμένεται σύντομα να υποδεχθούν το κοινό.

Οι νέοι αυτοί χώροι έχουν σχεδιαστεί με στόχο να λειτουργήσουν ως ανοιχτά σημεία συνάντησης, όπου η έγκυρη ενημέρωση συνδυάζεται με την άμεση επικοινωνία και τον ουσιαστικό διάλογο. Ήδη, από τις πρώτες εικόνες, αναδεικνύεται ο χαρακτήρας τους: σύγχρονοι και ανθρώπινοι χώροι, που δημιουργήθηκαν για να φέρουν την εταιρεία πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και να ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί της.

Στα Κέντρα Ενημέρωσης, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με τρόπο υπεύθυνο και επιστημονικά τεκμηριωμένο για κάθε πτυχή του έργου στο Πέραμα, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα στάδια της Διαβούλευσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα και την συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τα μέτρα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν πληροφορίες τόσο ψηφιακά όσο και μέσω άμεσης επικοινωνίας με στελέχη της Εταιρείας.

Όπως σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας:

«Ο διάλογος αποκτά αξία όταν είναι ανοιχτός, συνεχής και ουσιαστικός. Με τα Κέντρα Ενημέρωσης στις πόλεις και τα Κοινοτικά Κέντρα Ενημέρωσης στο Πέραμα και τον Κόμαρο, διαμορφώνουμε ένα ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ενημερώνονται, να εκφράζονται και να συμμετέχουν ενεργά, με σεβασμό και ειλικρίνεια.»

Η δημιουργία των Κέντρων αυτών αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της Μεταλλεία Θράκης αλλά και της μητρικής Eldorado Gold να λειτουργεί με σεβασμό προς τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Με το άνοιγμά τους, διαμορφώνεται ένα σταθερό σημείο αναφοράς για συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία.