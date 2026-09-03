Μεταλλεία Θράκης: Νέο πρόγραμμα στήριξης αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη Θράκη

Μια νέα πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με δωρεάν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από την ERGOPLANNING, που συνδέεται με τη φιλοσοφία της εταιρείας για παράλληλη και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Θράκης.

Ένα νέο πρόγραμμα πρακτικής υποστήριξης για αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Θράκης, με εθελοντική συμμετοχή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον παραγωγό, έθεσαν σε εφαρμογή τα Μεταλλεία Θράκης.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε δύο ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις Σάπες και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στον Κόμαρο, στο Κοινοτικό Κέντρο Ενημέρωσης της εταιρείας.



Πρακτική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παραγωγού

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια απλή παραδοχή: οι ίδιοι οι παραγωγοί γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τη γη, τα ζώα και την παραγωγή τους. Εκείνο που μπορεί να προσθέσει αξία είναι η εύκολη και χωρίς κόστος πρόσβαση σε εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, εργαστηριακά δεδομένα και πρακτικές λύσεις.

Για τον σκοπό αυτό, τα Μεταλλεία Θράκης συνεργάζονται με την ERGOPLANNING, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος.

Η ERGOPLANNING διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη και έχει συνεργαστεί με χιλιάδες παραγωγούς, αγροτικές επιχειρήσεις και συλλογικά σχήματα. Μέσω του ERGOhub, ενός ευρύτερου δικτύου επιστημόνων και τεχνικών ειδικοτήτων, το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιεί εξειδικευμένη γνώση από διαφορετικά πεδία της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της πράσινης οικονομίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Την εργαστηριακή υποστήριξη αναλαμβάνει το QLAB, με δυνατότητα αναλύσεων εδάφους, νερού, ζωοτροφών και προϊόντων.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η δράση αναπτύσσεται σε έξι βασικούς άξονες:

Καταγραφή αναγκών, μέσα από απευθείας επαφή των ειδικών με τους παραγωγούς και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών κάθε εκμετάλλευσης.

Δωρεάν εργαστηριακές αναλύσεις, όπου απαιτούνται, σε έδαφος, νερό, ζωοτροφές και προϊόντα.

Εκπαιδεύσεις και πρακτικές εφαρμογές στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, για όσους το επιθυμούν, με βάση τα ιδιαίτερα δεδομένα της εκμετάλλευσής τους.

Πιλοτικές εφαρμογές νέων πρακτικών και λύσεων σε επιλεγμένες εκμεταλλεύσεις, πάντα με εθελοντική συμμετοχή.

Διερεύνηση δυνατοτήτων σύνδεσης με την αγορά, με στόχο καλύτερη παραγωγή και ποιότητα, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους και μεγαλύτερη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως εθελοντική και δωρεάν. Κάθε παραγωγός μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει μόνο στις δράσεις που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τα Μεταλλεία Θράκης επιδιώκουν να μεταφέρουν στην πράξη τη φιλοσοφία τους για την ανάπτυξη της περιοχής: το Έργο Περάματος να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής πορείας της Θράκης, δημιουργώντας νέες δυνατότητες και ταυτόχρονα στηρίζοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μεταλλείων Θράκης και εκφράζει μια ευρύτερη αντίληψη της εταιρείας για την ανάπτυξη της περιοχής: μια μεγάλη επένδυση δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί απομονωμένα από τον τόπο στον οποίο αναπτύσσεται.

Αντίθετα, μπορεί να δημιουργεί γύρω της ένα ευρύτερο οικοσύστημα επιχειρήσεων, επαγγελματιών, προμηθευτών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Στη λογική αυτή, η ανάπτυξη του Έργου Περάματος επιδιώκεται να συμβαδίζει με τις δραστηριότητες που αποτελούν διαχρονικά μέρος της οικονομίας και της ταυτότητας της Θράκης, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία.

Για τα Μεταλλεία Θράκης, η μεταλλευτική δραστηριότητα και ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελούν ανταγωνιστικές επιλογές. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται παράλληλα, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί και την αφετηρία του νέου προγράμματος.