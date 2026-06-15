Μεταλλεία Θράκης: Η σύγχρονη εξόρυξη και η προστασία της βιοποικιλότητας συμβαδίζουν

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προχωρά παράλληλα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κοινό σημείο αναφοράς για τις εταιρείες του ομίλου της Eldorado Gold στην Ελλάδα είναι ένα παραγωγικό μοντέλο που συνδυάζει τη σύγχρονη εξόρυξη με την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, μια προσέγγιση που η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ήδη στην καθημερινή της λειτουργία.

Καθώς η ζήτηση για πρώτες ύλες που τροφοδοτούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, αυξάνεται σταθερά, ο μεταλλευτικός κλάδος καλείται να απαντήσει σε μια διπλή πρόκληση: να καλύψει αυτές τις ανάγκες με βιώσιμο τρόπο και, ταυτόχρονα, να διαφυλάξει το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά σε ένα μοντέλο που ενώνει τη σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα με την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η Ελληνικός Χρυσός διαθέτει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα: το 44% των εκτάσεων που έχουν αξιοποιηθεί έχει ήδη αποκατασταθεί ή βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης, ενώ με τις πιο προωθημένες τεχνολογίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης η κατανάλωση νερού έχει μειωθεί κατά 75% μέσα σε μία δεκαετία.

Κεντρικό ρόλο στη μεταλλευτική δραστηριότητα διαδραματίζει η καινοτομία. Μέσω του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, η Ελληνικός Χρυσός δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την ποιότητα του νερού, του αέρα και του εδάφους, καθώς και για τον θόρυβο, τις δονήσεις και τη σκόνη. Τα στοιχεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσα από μια διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα, που καλύπτει 15 περιβαλλοντικές παραμέτρους σε 700 σημεία ελέγχου.

Η ίδια λογική αποτυπώνεται και στη διαχείριση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στις Σκουριές, όπου εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες, βοτανολόγοι, ορνιθολόγοι, ζωολόγοι και άλλοι ειδικοί, παρακολουθούν συστηματικά σημαντικά είδη φυτών και ζώων, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Από τη μεταφύτευση σπάνιων φυτών έως τη διάσωση άγριας ζωής και την αποκατάσταση του τοπίου, κάθε παρέμβαση στηρίζεται στην πρόληψη, στην επιστημονική γνώση και στον σεβασμό προς τη φύση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εντοπισμός ενεργής φωλιάς του σπάνιου αρπακτικού Σφηκιάρη (Honey Buzzard) σε περιοχή εργασιών στις Σκουριές. Όταν η παρακολούθηση έδειξε ότι στη φωλιά υπήρχαν δύο νεοσσοί, η εταιρεία, σε συνεργασία με επιστήμονες πεδίου, όρισε ζώνη προστασίας ακτίνας 100 μέτρων και ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή, από τον Μάιο έως το τέλος Αυγούστου, μέχρι τα νεαρά πουλιά να μπορέσουν να πετάξουν με ασφάλεια.

Αντίστοιχα μέτρα, δηλαδή ζώνες προστασίας και συνεχής παρακολούθηση, εφαρμόστηκαν για φωλιές δρυοκολαπτών και άλλων προστατευόμενων πτηνών. Για τις νυχτερίδες, που αποτελούν σημαντικό κρίκο του τοπικού οικοσυστήματος, ειδικοί επιστήμονες έλεγξαν κοιλώματα δέντρων και υπόγεια καταφύγια, αξιοποιώντας ακόμη και ενδοσκοπικές κάμερες και συστήματα ακουστικής καταγραφής. Δεκάδες δέντρα ελέγχθηκαν ως πιθανοί χώροι καταφυγής ή αναπαραγωγής, ώστε να αποφευχθεί κάθε όχληση στις κρίσιμες περιόδους. Οι καταγραφές επιβεβαίωσαν την παρουσία πολλών ειδών νυχτερίδας στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί ενεργή φωλιά στα δέντρα προς υλοτόμηση, γεγονός που επέτρεψε την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης.

Με την ίδια προσέγγιση σχεδιάζει η Μεταλλεία Θράκης την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου της και δεσμεύεται για διαφανή ενημέρωση, συστηματική παρακολούθηση και μέτρα προστασίας προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της Θράκης.