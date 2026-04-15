Μεταλλεία Θράκης: Δημιουργία φυτωρίου στο Πέραμα Έβρου με επίκεντρο το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη

Η Μεταλλεία Θράκης προχωρά στη δημιουργία φυτωρίου στην περιοχή του Περάματος Έβρου – μια πρωτοβουλία που εδράζεται στην πεποίθηση ότι η υπεύθυνη εξόρυξη και η φροντίδα της γης δεν είναι αντίθετες έννοιες, αλλά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η μελέτη για την ανάπτυξη του φυτωρίου εκπονήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, φέρνοντας στο τραπέζι την τεχνογνωσία της πανεπιστημιακής έρευνας και τη βαθιά γνώση του τοπικού οικοσυστήματος. Το φυτώριο θα φιλοξενεί ενδημικά δασικά είδη, μελισσοκομικά φυτά και τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημάτων και αποδεικνύοντας στην πράξη την αρμονική συνύπαρξη της σύγχρονης εξόρυξης με τη γεωργία και τον πρωτογενή τομέα.

Τα φυτά που θα παράγονται θα αξιοποιούνται σε δράσεις αποκατάστασης και αναδασώσεων, ενώ παράλληλα θα διατίθενται, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, προς ενίσχυση του αγροτικού και μελισσοκομικού πληθυσμού της περιοχής.

Επιπλέον, η λειτουργία του φυτωρίου θα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε εργαζόμενους από την τοπική κοινότητα, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος τα χαρακτηριστικά των φυτών και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού οικοσυστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε τον πυρήνα μιας βιώσιμης αγροτικής δραστηριότητας, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και να στηρίζει την περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από τoν Γενικό Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Μπακούρα:

«Πιστοί στις δεσμεύσεις της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, επενδύουμε στο φυσικό περιβάλλον και στους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Με πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία του φυτωρίου στο Πέραμα Έβρου, επιδιώκεται η ουσιαστική συμβολή στην προστασία της φύσης, αλλά και η ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν αξία με διάρκεια. Το φυτώριο είναι μια απτή απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας — συνδέει την επιστήμη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την τοπική κοινωνία σε ένα κοινό εγχείρημα».