Μεταγραφές ουσίας και εντυπώσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η έντονη αίσθηση, αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την πιθανή προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα από το αναμενόμενο, έχει δημιουργήσει μία κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πρόσωπα που είτε βρίσκονται σε αδράνεια, αλλά και αυτά που είναι σε κάποιο κόμμα ετοιμάζονται να κατευθυνθούν, προς νέες πολιτείες. Το ΠΑΣΟΚ και το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πρωταγωνιστές στην μεταγραφολογία και προσπαθούν να κερδίσουν εντυπώσεις, αλλά και ουσία. Στην αντίθετη πλευρά τα μικρότερα κόμματα δείχνουν ανήμπορα να κρατήσουν δυνάμεις και πολλά περιμένουν να δουν πως και με ποιους θα πάνε στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε και να γίνουν αυτές.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Νίνας Κασιμάτη. Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., που έχει κόψει παρτίδες με το κόμμα, εμφανιζόταν τους προηγούμενους μήνες να είναι πολύ κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Για κάποιους μάλιστα απέμεναν μόνο οι ανακοινώσεις. Ωστόσο η επανεμφάνιση Τσίπρα διαφοροποίησε τις εξελίξεις, καθώς λέγεται πως η κ. Κασιμάτη βρίσκεται σε συζητήσεις και με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, μέλος σήμερα της επιτροπή δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. δεν είχε αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε στο ανώτατο βαθμό της Αντιστράτηγου της Ελληνικής αστυνομίας σύντομα θα ενταχθεί και τυπικά στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Εξάλλου είναι ήδη μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού.

Επίσης προς το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να πηγαίνει και ο Νίκος Νυφούδης. Παλιότερα βουλευτής και στέλεχος του Ποταμιού, πέρσι τέτοια εποχή βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και την επιτροπή επανεκκίνησης. Αν και το καλωσόρισμα του έγινε με τυμπανοκρουσίες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς έμεινε αδρανής.

Προς τον ίδιο φορέα μάλλον θα καταλήξει και η Άννα Παπαδοπούλου, μέχρι πρότινος αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποχώρησε από το κόμμα τις προηγούμενες ημέρες. Σημειώνεται πως η κ. Παπαδοπούλου ήταν από τα στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Επίσης προς την ίδια κατεύθυνση βαδίζει και ο Αντώνης Σαουλίδης. Ο Χάρης Καστανίδης αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια για το τι θα κάνει.

Σε ότι αφορά τους βουλευτές κάποιοι είναι έτοιμοι και κάποιοι το σκέφτονται. Βασικοί οι πιο πολλοί θα είχαν πάει ήδη, αλλά ο όρος που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός – για να ενταχθούν στο κόμμα του θα πρέπει να παραιτηθούν της βουλευτικής έδρας- τους έχει κάνει να το σκέφτονται. Και αυτό γιατί αν παραιτηθούν τώρα, αλλά οι εκλογές γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027, τότε θα μείνουν για περίπου ένα χρόνο εκτός με ότι αυτό συνεπάγεται.

Έρχονται μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ

Και στο ΠΑΣΟΚ όμως ετοιμάζουν την δική τους αντεπίθεση σε ότι αφορά τις μεταγραφές. Οι οποίες εκτιμούν πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα πυκνώσουν με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στην “Χαριλάου Τρικούπη” περιμένουν να αποτυπώνεται σε αυτές, αφενός η φθορά της κυβέρνησης αφετέρου τα κέρδη της αντιπολιτευτικής τακτικής του κόμματος. Έτσι αναμένουν να δημιουργήσει ρεύμα εισροών προς το κόμμα.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Ευάγγελου Αποστολάκη. Φαίνεται πως τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και ο τέως ναύαρχος θα βρεθεί υποψήφιος στην Α΄ περιφέρεια Αθήνας. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Νίνας Κασιμάτη, που ναι μεν συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί σχέσεις με το κόμμα. Επίσης ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Θοδώρας Τζάκρη παρά τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν εντός του κόμματος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορεί μία έντονη φημολογία για μία μεταγραφή που βρίσκεται στα σκαριά και θα συζητηθεί. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς το ζήτημα χειρίζεται ο στενός πυρήνας του κ. Ανδρουλάκη και το κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό.

Επίσης διερευνητικές επαφές γίνονται και με ανεξάρτητους βουλευτές.