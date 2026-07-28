Μετά τη γυάλινη βιβλιοθήκη, έρχεται η γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία

Μετά τη γυάλινη βιβλιοθήκη που εγκαινιάστηκε στη Νέα Παραλία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν νέο πολιτιστικό πυρήνα στον παραλιακό άξονα της πόλης: τη γυάλινη πινακοθήκη στον Κήπο της Άμμου.

Το θέμα εισάγεται προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αφορά την αποδοχή δωρεάς για την εκπόνηση της μελέτης, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου γυάλινου περιπτέρου, ώστε να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που τρέχει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, με στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της πόλης και την αξιοποίηση ενός υφιστάμενου χώρου της Νέας Παραλίας ως μόνιμης εστίας εικαστικών δράσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών του δήμου, η εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε. προτίθεται να αναλάβει, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου μέσω δωρεάς. Η παρέμβαση αφορά τόσο την αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιπτέρου όσο και τον πλήρη εξοπλισμό του, ώστε να λειτουργεί ως ένας ασφαλής, σύγχρονος και πλήρως προσβάσιμος χώρος φιλοξενίας εικαστικών εκθέσεων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η δωρεά καλύπτει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, τις κατασκευαστικές εργασίες και τον εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων νέο εκθεσιακό σύστημα με συρόμενα πάνελ, ειδικό φωτισμό, κλιματισμό, αφύγρανση, συστήματα ασφαλείας, καθώς και παρεμβάσεις για την πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Το συνολικό ύψος της δωρεάς ανέρχεται σε περίπου 31.500 ευρώ, ενώ προβλέπεται και τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας «ζωντανός πυρήνας πολιτισμού» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα φιλοξενεί υψηλού επιπέδου εικαστικές εκθέσεις και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Νέας Παραλίας και υποστηρίζοντας το έργο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Εφόσον το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει τη δωρεά, θα ακολουθήσει η εκπόνηση των μελετών, η θεώρησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και στη συνέχεια η υλοποίηση των εργασιών.

Β.Ζ.