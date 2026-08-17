Meta: Πώς μπορεί να αλλάξουν Instagram και Facebook μετά τη δίκη-ορόσημο

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές μάχες στην ιστορία της, καθώς πολλές αμερικανικές πολιτείες ζητούν σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook, επικαλούμενες κινδύνους για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Συνολικά 30 πολιτείες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη το 2023 κατά της Meta, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, κατηγορώντας την εταιρεία ότι παραβίασε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Παράλληλα, κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες του με τρόπο που ενθαρρύνει τους νέους να παραμένουν σε αυτές για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι πολιτείες δεν ζητούν από τη Meta μόνο αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια, αλλά απαιτούν επίσης δραστικές αλλαγές σε Instagram και Facebook.

Ποιες αλλαγές ζητούν οι πολιτείες

Εάν η Meta χάσει τη δίκη, οι αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια νέοι χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook.

Συγκεκριμένα, οι πολιτείες ζητούν από τη Meta:

να εφαρμόσει διαδικασία γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους χρήστες,

να τροποποιήσει τους αλγόριθμους συστάσεων που «χειραγωγούν την ντοπαμίνη»,

να αφαιρέσει τα φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών,

να καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο,

να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμώναπό το ίδιο άτομο,

να καταργήσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται, όπως τα Instagram Stories.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι τέτοιες λειτουργίες δεν είναι ουδέτερες, αλλά έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν τον χρόνο που περνούν οι χρήστες στις πλατφόρμες αυτές. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι συχνές ειδοποιήσεις ενθαρρύνουν τους νέους να επιστρέφουν συνεχώς στις πλατφόρμες.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην προστασία των ανηλίκων.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτές τις καταγγελίες και είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για την υποστήριξη των νέων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το Νέο Μεξικό δείχνει τον δρόμο

Η Meta έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με μια σημαντική δικαστική απόφαση στο Νέο Μεξικό. Εκεί, δικαστής επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο υψους 942 εκατ. δολαρίων και απάιτησε από τη Meta να προβεί σε αλλαγές, μεταξύ άλλων την κατάργηση των likes για χρήστες κάτω των 18 ετών, τον περιορισμό της αποστολής και λήψης γυμνού περιεχομένου από εφήβους και τον περιορισμό των ειδοποιήσεων push σε συγκεκριμένες ώρες.

Ο δικαστής χαρακτήρισε μάλιστα τη Meta «δημόσια όχληση»,υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών της έχει προκαλέσει ευρύτερες επιπτώσεις στον πληθυσμό. Η Meta έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Αν και η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει μόνο για το Νέο Μεξικό, μια ευρύτερη δικαστική ήττα θα μπορούσε να επιφέρει πολύ σημαντικότερες αλλαγές στη λειτουργία των πλατφορμών της.

Οι πολιτείες που συμμετέχουν στη νέα υπόθεση εκπροσωπούν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, εάν επιβληθούν εκτεταμένες αλλαγές, θα ήταν δύσκολο να περιοριστούν σε συγκεκριμένες πολιτείες. Η Meta ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε συνολικές τροποποιήσεις στη λειτουργία των πλατφορμών της σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Μια υπόθεση με τεράστιο οικονομικό διακύβευμα

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι εξίσου σημαντική. Το εύρος των παραβάσεων που καταλογίζουν στη Meta ανοίγει το ενδεχόμενο επιβολής εξαιρετικά υψηλών προστίμων.

Το ποσό των 1,4 τρισ. δολαρίων που έχει αναφερθεί στα δικαστικά έγγραφα προσεγγίζει τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της Meta. Ωστόσο, νομικοί ειδικοί εκτιμούν ότι ένα τέτοιο ποσό δεν είναι ρεαλιστικό και ότι τα δικαστήρια έχουν ιστορικά αποφύγει την επιβολή των μέγιστων δυνατών ποινών σε παρόμοιες υποθέσεις.

Το σημαντικότερο για τη Meta, επομένως, μπορεί να μην είναι το ύψος του προστίμου, αλλά οι ενδεχόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις πλατφόρμες της.

Τι μέτρα έχει λάβει ήδη η Meta

Η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σειρά αλλαγών για την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Το 2024 παρουσίασε τους λογαριασμούς εφήβων στο Instagram, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί από προεπιλογή και διαθέτουν περιορισμούς στην επικοινωνία και το περιεχόμενο, καθώς και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Παράλληλα, η Meta χρησιμοποιείτεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει παιδιά κάτω των 13 ετών που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το Instagram, καθώς και εφήβους που δηλώνουν ψευδή ηλικία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς ενηλίκων.

Οι πολιτείες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν.Αυτό είναι και το βασικό διακύβευμα της δίκης: όχι μόνο το εάν η Meta θα κληθεί να καταβάλλει μεγάλο πρόστιμο, αλλά εάν θα υποχρεωθεί να αλλάξει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν Instagram και Facebook.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για ολόκληρη τη βιομηχανία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θα έθετε υπό αμφισβήτηση λειτουργίες που επί χρόνια θεωρούνταν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των χρηστών.

Με πληροφορίες από BBC, Independent