Μετά από 47 ημέρες «ομηρίας» το Celestyal Discovery προσεγγίζει για έξοδο τα Στενά του Ορμούζ

Το πράσινο φως για την «απελευθέρωση» του, μετά από 47 ημέρες που παρέμενε δεμένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, περιμένει το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery δίνοντας ελπίδες ότι δεν θα επηρεαστεί το πρόγραμμα του Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό το πλοίο έφυγε από το λιμάνι του Ντουμπάι το απόγευμα της Παρασκευής και σύμφωνα με το τελευταίο του στίγμα βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ ελπίζοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για το λιμάνι του Πειραιά.

Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν το Celestyal Discovery θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του την 1η Μαΐου από τον Πειραιά με την κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά». Για την επόμενη ημέρα, 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη και πρώτη κρουαζιέρα του Celestyal Journey – 7 διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας – το οποίο το στίγμα του το δείχνει να παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Ντόχα στο Κατάρ.

Το σημείο που βρίσκεται το πλοίο στα Στενά του Ορμούζ marinetraffic.com

Σύμφωνα με πληροφορίες κινητικότητα υπάρχει σε όλα τα κρουαζιερόπλοια που ήταν εγκλωβισμένα στον Αραβικό Κόλπο με τον αποκλεισμό των στενών καθώς θέλουν να εκμεταλλευτούν το «παράθυρο» που άνοιξε σήμερα για ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Ορμούζ.

Στα δύο πλοία της Celestyal, που είχαν εγκλωβιστεί για σχεδόν 50 ημέρες, παρέμενε το εντελώς απαραίτητο προσωπικό, περίπου 80 άτομα, έτοιμο ανά πάσα στιγμή για πιθανή αποχώρηση. Το υπόλοιπο προσωπικό όπως και οι επιβάτες που συμμετείχαν στις κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο επέστεψε σε Αθήνα και στους υπόλοιπους προορισμούς αεροπορικώς μέσω Ντουμπάι και Ντόχα.

Για την Celestyal, η οποία θα αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα, αν δεν πραγματοποιούνταν και οι κρουαζιέρες Μαΐου, ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα πρέπει να συγκεντρώσει ξανά το προσωπικό και να προετοιμάσει και να ανεφοδιάσει τα δύο πλοία της τα οποία αν ξεκινήσουν σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ θα φθάσουν ελάχιστες ημέρες πριν τις προγραμματισμένες κρουαζιέρες.