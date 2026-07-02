Μετά από 100 χρόνια αλλάζουν οι κανόνες στις πολυκατοικίες – Οι νέες ρυθμίσεις για διαμερίσματα και κοινόχρηστα

Ουπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από ειδική 13μελή επιτροπή, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών (πολυκατοικιών, Airbnb, κλπ), ανέφερε ότι θα επέλθουν αλλαγές στο νόμο 3741/1929, με σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων.

Ειδικότερα, 97 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 3741/1929, με τον οποίο «αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ` ορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος» (πολυκατοικίες, κλπ) θα επέλθουν αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών, κλπ.

Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου θα είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών να εδραιωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις αναδυόμενες διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει την συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες.

Όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1.116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, κλπ, ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά, ήταν τεράστια.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ανέφερε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί, θα είναι με απόλυτο σεβασμό στις συνταγματικές αλλά και τις ευρωπαϊκές επιταγές για την προστασία της περιουσίας.

Έτσι, πλέον εκσυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει την δυνατότητα -ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας- κατάτμησης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών (οριζοντίων ιδιοκτησιών), ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπισθεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος, να το χωρίσει στην μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται.

Ακόμη, θα επιλυθεί το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα, που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών, δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία είσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών (ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής), θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την είσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες, αλλά και αυξημένες ευθύνες.

Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα επισκευαστικά αναγκαία έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενοίκων των πολυκατοικιών.

Ειδικότερα, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων, σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, κά. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών, κλπ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση της νομοθετικής πρωτοβουλίας τόνισε:

«Σχεδόν εκατό χρόνια μετά τον βασικό νόμο (3741/1929) για την οριζόντια ιδιοκτησία αποφασίσαμε να πάρουμε μια συνολική πρωτοβουλία που αφορά όλες τις εκκρεμότητες για την ιδιοκτησία και κυρίως την συνιδιοκτησία των Ελλήνων.

Για να μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε όλες τις σχετικές διατάξεις, το πρώτο μεγάλο βήμα είναι να κωδικοποιήσουμε τη νομοθεσία, καθώς υπάρχουν περισσότερες από χίλιες διατάξεις που είναι διασπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα.

Στη συνέχεια, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να μπορέσει η ιδιοκτησία, που είναι δεσμευμένη, να απελευθερωθεί και κυρίως να μπορεί να αξιοποιηθεί, αφαιρώντας όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα.

Έτσι, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε χιλιάδες ιδιοκτησίες με κανονικούς τίτλους για να μπορούν οι πολίτες στη συνέχεια να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, όπως νομίζουν.

Δεν υπάρχει πεδίο που να αφορά την ιδιοκτησία και την συνιδιοκτησία που δεν περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρωτοβουλία και για την οποία έχουμε συστήσει επιτροπή που θα εργαστεί με πρόεδρο την αρεοπαγίτη, Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, με εξειδίκευση στο Εμπράγματο Δίκαιο, στο Δίκαιο του Κτηματολογίου και την ακίνητη ιδιοκτησία.

Στόχος, είναι το έργο της επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά, ο Κώδικας Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό πλαίσιο συνιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

– Στην ενοποίηση των διάσπαρτων σε δεκάδες νομοθετήματα διατάξεων (ν.3741/1929 κά) και προσαρμογή τους στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

– Στη σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης και με το πολεοδομικό-περιβαλλοντικό δίκαιο, με τη συνεργασία του ΤΕΕ.

– Στην απλοποίηση της διαδικασίας ανοικοδόμησης κοινών οικοπέδων και καθ’ ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών.

– Στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές διανομής και προσαρμογή των ρυθμίσεων στις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.

– Στην απλοποίηση της λειτουργίας πολυκατοικιών – διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών και στην τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών.

– Στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.