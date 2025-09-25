Μεσογειακή φριτάτα

Υλικά
- 6 αυγά
- 180 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
- 2 κ. σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
- 2 κ. γλ. ψιλοκομμένη μέντα
- 1/2 κ. γλ. αλάτι
- 1/4 κ. γλ. μαύρο πιπέρι
- 1/2 μικρό κολοκυθάκι
- 1 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 φλ. τσαγιού βρασμένες φακές, στραγγισμένες και ξεπλυμένες
- 90 γρ. σπανάκι
- 5 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
- 3 κ. σ. μαύρες ελιές κομμένες στη μέση
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς.
- Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπήστε τα αυγά, τη φέτα, το μαϊντανό, το δυόσμο, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι. Αφήστε το στην άκρη.
- Κόψτε σε λεπτές φέτες τα κολοκυθάκια, φροντίζοντας όλα τα κομμάτια να έχουν το ίδιο πλάτος, και αφήστε τα στην άκρη.
- Ζεστάνετε το λάδι σε μέτρια θερμοκρασία σε ένα μεγάλο πυρίμαχο τηγάνι.
- Προσθέστε το κρεμμύδι και σοτάρετε για 5- 6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.
- Προσθέστε τις φακές και το σπανάκι και μαγειρέψτε για 1- 2 λεπτά ακόμα μέχρι να μαραθεί το σπανάκι. Αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά.
- Ρίξτε το μείγμα αυγών στο τηγάνι και ισιώστε την επιφάνεια με μια σπάτουλα.
- Τοποθετήστε τακτοποιημένα τα μισά ντοματίνια, τις φέτες κολοκυθιού και τις μισές ελιές στην επιφάνεια του μείγματος αυγών. Βεβαιωθείτε ότι οι ντομάτες είναι τοποθετημένες με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω και οι ελιές με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε το τηγάνι στο φούρνο και ψήστε για περίπου 20 λεπτά μέχρι τα αυγά να ψηθούν πλήρως και οι άκρες να ροδίσουν.
- Αφήστε τη φριτάτα να κρυώσει για 10 λεπτά πριν την κόψετε σε φέτες και τη σερβίρετε. Μπορείτε, επίσης, να το σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου.